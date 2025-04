Réno'Pros : devenez formateur indépendant en rénovation performante avec Dorémi

Vous êtes un professionnel du bâtiment, maître d'œuvre ou architecte, et souhaitez transmettre votre expertise en rénovation performante ? Dorémi vous accompagne pour devenir formateur indépendant et rejoindre un réseau engagé. Formation adaptée, accompagnement personnalisé et opportunités commerciales à la clé !

Une opportunité unique pour les professionnels du bâtiment et maîtres d’ouvrage La rénovation performante est aujourd'hui un enjeu majeur pour réduire les déperditions énergétiques des logements en France. Avec 5,7 millions de passoires énergétiques à rénover, la demande en accompagnement technique est en pleine croissance. C'est dans ce contexte que Dorémi, acteur de référence dans la formation à la rénovation performante, lance "Réno'Pros", un programme spécialement conçu pour les maîtres d'œuvre, architectes et professionnels du bâtiment souhaitant devenir formateurs indépendants. Pourquoi devenir formateur indépendant avec Dorémi ? Dorémi propose une formation complète alliant approche théorique et pratique, fondée sur un référentiel technique unique et l'expérience terrain accumulée au fil des années. En rejoignant notre réseau, vous bénéficierez : D'un accompagnement dédié pour structurer votre activité de formateur indépendant.

pour structurer votre activité de formateur indépendant. De supports pédagogiques clés en main , conçus par des experts.

, conçus par des experts. D'une visibilité accrue grâce à l'appartenance à un réseau reconnu.

grâce à l'appartenance à un réseau reconnu. D'opportunités professionnelles en réponse à une forte demande du marché. Découvrez ci-dessous le témoignage de Cédrik, formateur accompagnateur du réseau Dorémi. Un programme accessible et structurant La formation Réno'Pros est accessible aux professionnels du bâtiment ayant une expérience dans les métiers du BTP (architectes, thermiciens, conducteurs de travaux, énergéticiens, etc.). Le programme comprend : Un parcours de formation en plusieurs étapes, couvrant les fondamentaux de la rénovation performante et les compétences pédagogiques nécessaires. Des modules pratiques pour se familiariser avec les techniques de transmission du savoir. Un accompagnement individuel pour réussir son lancement en tant que formateur indépendant. Comment rejoindre le programme ? Pour intégrer la formation Réno'Pros, d’une durée de 4 semaines réparties sur 4 mois en discontinu, il vous suffit de remplir une demande d'informations en ligne et d'échanger avec notre équipe pour valider votre projet. Rejoignez le mouvement et devenez acteur du changement avec Dorémi ! Pour en savoir plus exit_to_app