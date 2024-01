Une douche brillante et transparente comme au premier jour.

Les portes et parois de douche en verre apportent une touche moderne et brillante à votre décoration de salle de bain ou de pièce d’eau. Seul bémol : au fil du temps, le verre devient blanchâtre. D’une part, si vous avez une eau calcaire, des taches blanches apparaissent quotidiennement. Nous conseillons l’emploi du vinaigre qui les dissout très bien et qui a l’avantage d’être un produit naturel peu onéreux.

Au fil du temps, vous vous apercevez que ces traces deviennent indélébiles, le vinaigre n’y peut plus rien. L’apparence du verre devient laiteuse. Ceci n’est pas dû au calcaire mais bien à la corrosion du verre qui est due aux projections répétées d’eau sur celui-ci. Avec un taux d’humidité et des variations de températures élevées, un processus chimique destructeur pour le verre se met en place. L’ambiance habituelle d’une salle de bains ou de douches, en somme !

Pourquoi le verre se dégrade-t-il ? Dans ces conditions particulières d’humidité et de variations de chaleur, le sable qui constitue le verre contient de grandes quantités de sel. C’est ce dernier qui va être dégradé par l’action répétée de l’eau et donner à la paroi vitrée son aspect blanchâtre.

Pour éviter ce phénomène, le producteur de verre plat AGC a mis au point le Luxclear, verre anti-corrosion, destiné aux parois vitrées soumises à de forts taux d’humidité telles que les pare-douches mais aussi les garde-corps en verre ou certaines vitres soumises à ces éléments comme les vitres de vérandas ou de jardins d’hiver.

Choisir un matériau durable et esthétique permet de donner un aspect qualitatif à l’ensemble d’une pièce. Ne nécessitant aucun nettoyage spécifique, ni produit ménager, ce verre clair doté d’une couche invisible montre une résistance et durée de vie particulièrement élevées.

Grâce au verre Luxclear, les parois de douche, cabines de douche, pare-baignoires gardent longtemps leur aspect transparent et brillant. La couche invisible protectrice du verre Luxclear est garantie de 10 ans contre sa détérioration.

Où trouver ce verre spécial ? Les partenaires du réseau Glastetik distribuent, découpent, façonnent et installent le verre pour les douches Luxclear. Consultez-les ! www.glastetik.fr