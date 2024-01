Réseaux d’eau pluviales (gouttière…) ou réseaux secs (électricité…)

Boîte à opercules plastique pour eaux pluviales

Sebico propose une gamme de boîtes allégées en béton haute résistance, utilisables pour les eaux pluviales ou pour les réseaux secs.

Leur système d’opercules plastique permet une ouverture simple brevetée, rapide et efficace. Ces opercules présentent de nombreux diamètres et sont facilement raccordables et étanches sans joints. De plus, ils permettent un déboîtement angulaire du tuyau raccordé.



Ces boîtes acceptent des rehausses.

La gamme présente des modèles de 25 x 25 cm à 60 x 60 cm intérieur.

Ouverture des opercules et raccordement eaux pluviales et réseaux secs