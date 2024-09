MONDIAL DU BÂTIMENT 2024 : un programme ambitieux et des temps forts

Cette année, le Mondial du Bâtiment invite toutes les parties prenantes du secteur du bâtiment et de la construction à changer de perspectives à travers quatre thématiques phares :

Adaptation : pour évoluer dans un monde qui change en permanence.

: pour évoluer dans un monde qui change en permanence. Innovation : pour améliorer la qualité des bâtiments, rendre les entreprises plus performantes.

: pour améliorer la qualité des bâtiments, rendre les entreprises plus performantes. Territoires : pour répondre aux enjeux globaux grâce à des solutions locales.

: pour répondre aux enjeux globaux grâce à des solutions locales. Femmes et Hommes du bâtiment : pour transmettre les savoir-faire, accompagner la montée en compétence, aider à la reconversion et donner sa chance à la jeune génération.

Ces grands sujets seront traités à travers les produits et solutions proposés par les exposants mais aussi via un programme de contenus favorisant l’échange et les rencontres1. Conférences, colloques, ateliers, retours d’expériences, workshops, masterclass, campus sans oublier la mise en valeur des innovations, les visiteurs auront le choix selon leurs besoins et le temps dont ils disposeront.

BATIMAT : des prises de parole qui apportent des réponses concrètes aux enjeux du secteur (Pavillons 1, 4, 5, 6 et 7)

En illustration des 4 thématiques de l’édition 2024, le salon BATIMAT comptera sur une grande diversité d’intervenants pour aborder tous les sujets phares. Ils apporteront leur vision du secteur et décrypteront les enjeux de la filière et les solutions pour penser le bâtiment d’aujourd’hui et de demain.

Des conférences en format long jusqu’aux pitchs de quelques minutes, une multitude de formats seront mis à disposition des visiteurs en adéquation avec leurs attentes.

→ BATITALKS

Au coeur du Pavillon 1, sur l’Agora 1, cet espace accueillera chaque matin 4 conférences pour aborder les évolutions du secteur. Une traduction simultanée en français et en anglais sera disponible ainsi que le replay des prises de parole après le salon.

→ RENOTALKS

Nouveau format en 2024, ces conférences expliquent et décryptent les grands enjeux de la massification de la rénovation. À retrouver l’après-midi sur l’Agora 1.

→ RENODAYS BY BATIMAT

Après une édition réussie en 2023, RENODAYS s’installe au coeur de BATIMAT et du Pavillon 1 sous la forme d’un espace dédié à la rénovation énergétique et performante des logements : RENODAYS by BATIMAT.

→ COLLOQUES

BATIMAT propose aussi des formats longs pour approfondir certaines thématiques et en faire le tour en compagnie des plus grands experts. Six colloques sont programmés à ce jour sur l’Agora 1.

→ MATINÉES CAMPUS & EXPERTS’CORNER

Ce programme très riche prend place au sein de l’Arena Principale dans le Pavillon 1. Les matinées seront consacrées aux Campus et l’après-midi place aux Experts’ Corner. Toutes les sessions seront filmées et disponibles en replay.

→ FORUM HORS-SITE

Hors-site, est un espace d'exposition au sein de BATIMAT et un thème phare du salon. Il comprend des animations et démonstrations, des conférences en partenariat avec le magazine Hors-Site et un rassemblement des acteurs importants. Plus d’une vingtaine d’ateliers permettent aux exposants de présenter leurs solutions innovantes. Tous les jours, des conférences et ateliers pour en savoir plus sur les enjeux du hors-site : réglementaires, juridiques, techniques…

Les entreprises intervenantes : Acim, ARaymond, Avelis, Balat, Baudet, Besteel, Biomespace, CIR Préfa, Containex, Cougnaud, EAS, GSCM, Logelis, NPS® New Performance Slim-System, O Feliz, Sika, Sweelco, Techno Pieux, Wieland, Zen Modular.

→ CONSTRUCTION TECH

Situé au coeur du Pavillon 1, le secteur Construction Tech® réunit l’ensemble des acteurs innovants de l’architecture, du bâtiment et de la ville de demain. Construction Tech® propose une série d'initiatives et d'événements tout au long de l'année, visant à accompagner les professionnels dans la transformation du secteur de la construction. Parmi ces initiatives, on compte un observatoire, un espace Start-up et un Challenge Start-up. Plus de 50 pitchs sont programmés sur les 4 jours du salon.

Les entreprises intervenantes : 3D Concrete, Aïtenders, Akidaia, Bamboolocal, BatiScript, BIMCubes, Buil2B, CAD.42, Charlie, Converge, Ellona, FairCost, Faktus, Fortera, IMapper, Instagrid, Ioga, Ithaque, Kaptur VR, Kelvin, KITBIS, Koncile, Kpedia, Kraaft, Leonard, Logic Instrument, Les Achats Industriels, Les Companions, MAAU, Mashe., Master Report, Matériaux.archi, Materrup, Mesureo, ONB, Optimiz Construction, Pilion, Purple Alternative surface, Renodit, RMan Sync, Saqara, Share is More_Connected Architecture, So.build, Suite Dispatch, Technologies 2W, Vertuosa, Visuary, Voltcore, Web2vi.com, We Négoce, Yuccan.

→ FOCUS SUR EQUIPBAIE – METALEXPO

Dorénavant intégré à BATIMAT, Equipbaie-Metalexpo est le lieu incontournable pour les professionnels de la baie, de la menuiserie et fermeture et de la métallerie. Trois pavillons sont dédiés à ce secteur qui compte aussi de nombreux temps de parole.

→ ARCHITALKS

Il s’agit de sessions de présentation durant lesquelles les architectes partageront des exemples concrets de travaux de construction, abordant des problématiques spécifiques du secteur. Ces interventions mettront en lumière les solutions architecturales innovantes et les meilleures pratiques pour répondre aux défis actuels. À retrouver une fois par jour durant 45 minutes sur l’Agora 5.2.

→ RETOUR D'EXPÉRIENCE (REX)

Il s’agit de prises de parole de 30 minutes durant lesquelles des professionnels partageront des études de cas et de chantiers ainsi que des projets de construction. Ils mettront en lumière les défis rencontrés, les solutions adoptées. Lors de l'édition 2024, six sessions REX seront organisées sur les quatre jours du salon, à l’initiative d’Effinergie, Cerema, Construction21, Alliance HQE sur l’Agora 5.2.

→ ATELIERS POLE FENÊTRE

L'Atelier Pôle Fenêtre organisera des sessions de 30 minutes dédiées aux experts du secteur de la fenêtre, où ils pourront présenter leurs solutions et services innovants. Ce format proposera 6 créneaux de conférences répartis sur les 4 jours du salon, offrant ainsi une plateforme intensive mais concise pour explorer les avancées technologiques récentes, les matériaux novateurs, ainsi que les meilleures pratiques en conception, fabrication et installation de fenêtres.

IDÉOBAIN : entre technique et design (Pavillons 2.2, 2.3 et 3)

Le Forum IDÉOBAIN, situé dans le Pavillon 2-3, dispose de plusieurs formats de prises de parole pour évoquer les grands sujets liés à la salle de bains (économies d’eau, accessibilité, nouveaux usages, décoration, zéro ressaut…)

→ TABLES RONDES/ATELIERS

Des tables rondes de 45 minutes chacune auront lieu durant les 4 jours sur le Forum IDÉOBAIN. Ces discussions réuniront des experts et des leaders d'opinion pour explorer des sujets incontournables tels que la rénovation, l'impact des technologies émergentes, et les défis environnementaux dans l'industrie de la salle de bains ainsi que la formation.

→ PITCHS DE START-UP

Sur le Forum, chaque jour à partir de 14h, les visiteurs pourront retrouver la présentation des Grandes Tendances du “Carnet des Dynamiques d’Innovation de la Salle de Bains” par Impulse Partners

Près d’une dizaine de start-ups auront l'opportunité de présenter leurs innovations lors de pitchs dédiés, chaque jour à 14h30, avec notamment inscrits à date : Gwilen, ILYA, StockPro et REALIZ3D.

Ces présentations de courte durée mettent en avant les idées novatrices et disruptives qui transforment le secteur de l'aménagement de salle de bains.

→ PITCHS DES AWARDS DE L'INNOVATION

En matinée, deux à trois sessions de pitchs donneront la parole aux lauréats et aux nominés des Awards de l'Innovation. Ils présenteront leurs solutions et produits pendant 10 minutes. Ces sessions mettront en lumière les produits et concepts les plus innovants qui façonnent l'avenir de l'aménagement de salle de bains.

INTERCLIMA : toutes les réponses aux défis du génie climatique (Pavillon 3)

Le salon INTERCLIMA a concocté un programme de conférences riche, co-construit avec les principales organisations professionnelles. L’ensemble des problématiques du secteur trouveront des réponses à travers des prises de parole quotidiennes. Nouveautés cette année : l’arrivée de RENODAYS by INTERCLIMA et un focus sur le tertiaire.

→ Forum INTERCLIMA

Une vingtaine de conférences sont déjà planifiées sur cet espace, en partenariat avec les organisations professionnelles. De nombreuses thématiques seront abordées et explorées au cours de ces moments d’une durée d’une à deux heures.

→ EXPÉRIENCES ET TERTIAIRE

Sujet phare pour cette édition 2024, le tertiaire bénéficie pour la première fois d’une zone entièrement dédiée. Les visiteurs y trouveront réunis les acteurs clés du secteur mais aussi un certain nombre de conférences qui aborderont notamment les évolutions réglementaires.

→ ATELIERS VENTILATION & QAI

Incontournables sur INTERCLIMA, les Ateliers Ventilation et Qualité de l'Air (QAI) offriront l’opportunité d’explorer les dernières avancées et les meilleures pratiques dans le domaine de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur. Avec une vingtaine de créneaux de prises de paroles, les participants pourront approfondir leur compréhension des technologies émergentes, des normes réglementaires en évolution, et des solutions innovantes pour améliorer la qualité de l'air dans les environnements intérieurs.

Pour en savoir plus exit_to_app