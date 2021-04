Le 17 février 2021, l’arrêté du Titre V Système Triple Service TRIPLE C d’HITACHI a été publié au Bulletin Officiel du Ministère de la transition écologique et solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires. La parution de son annexe vient de suivre le 10 mars 2021. Elle induit une prise en compte complète du Triple C R32 dans la RT 2012.

Cet arrêté, qui présente les modalités de prise en compte des systèmes de pompe à chaleur air/eau-air Triple Service à compression électrique dans la RT 2012, représente une avancée majeure pour Hitachi : il permet d’intégrer directement la solution Triple C dans les moteurs de calcul.



Kahina Saaoui, Chef de Marché RAC - Petit Tertiaire, confie : « Le Titre V Système représente un réel avantage pour les promoteurs et constructeurs de maisons individuelles, qui pourront valoriser cette solution eco-énergétique dans le neuf. » Hitachi confirme ainsi sa place d’acteur innovant en imposant des solutions qui soutiennent la transition énergétique. D’ailleurs les solutions Triple Service Air/ Air seront intégrées de base à la RE 2020. Le Triple C au R32, un fluide à bas PRG*, sera ainsi valorisé dans le neuf dès la sortie de la réglementation environnementale.



*PRG : Potentiel de Réchauffement Global.