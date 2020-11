LAKAL, fabricant de fermetures - leader dans le domaine de la rénovation, à l’écoute des besoins de ses clients et dans une logique d’amélioration continue, propose un kit de modernisation à destination des professionnels. Véritable couteau suisse de la modernisation, il apporte une solution universelle de montage, adaptée aux différentes familles de volets roulants : rénovation, traditionnel, monobloc…

En plus de comprendre un axe télescopique, ce kit offre un point de commande filaire ou radio (selon la motorisation choisie), ainsi que différents types de supports, d’attaches rigides adaptées aux lames de 8 et 14mm et d’embouts d’axe permettant une réponse universelle à tout type de modernisation.



Ce kit se décline en 2 versions : l’une pour les axes de 40mm, l’autre pour les axes de 60mm. Le premier offre une capacité de levage jusqu’à 19 kilos, le deuxième jusqu’à 42 kilos.



Le premier kit se décline en 3 variantes : 1 variante filaire 9 Nm, une variante radio io 9 Nm et une variante solaire RTS 10 Nm. Le second, en 4 variantes : 2 filaires 6 et 20 Nm et 2 radio io 6 et 20 Nm.



Avec ces différentes options, les professionnels bénéficient d’un outil complet et adapté à tout type de rénovation.

Pour en savoir plus exit_to_app