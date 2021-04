LAKAL GmbH - une vision du futur associée à de nombreuses années d'expérience.

Sur notre nouveau site de Saarlouis-Lisdorf, près de la frontière française, en tant que spécialiste de la technique des volets roulants et portails ainsi que de la protection solaire et anti-insectes, nous allions efficacité allemande et créativité française.

Parce que toutes les lignes de production sont réunies sous un même toit, nous offrons la plus grande efficacité et flexibilité possible. En utilisant les machines et les outils les plus modernes, l'équipe internationale LAKAL fabrique des produits de haute qualité selon les exigences des clients et adaptés à leurs besoins.

Avec notre propre flotte de véhicules LAKAL, nous nous assurons chaque jour de répondre aux exigences des architectes, des entreprises spécialisées et des clients privés. Flexible, ponctuel et fiable.

Notre département de développement interne pilote les innovations techniques et traduit les tendances en produits adaptés au marché à un stade précoce - par exemple en ce qui concerne le changement climatique ou des concepts efficaces d'économie d'énergie.

Les produits de qualité LAKAL sont conçus pour une installation dimensionnellement précise et se caractérisent par :

CONFORT - Opération facile avec la dernière motorisation.

DESIGN - Variété de design attrayante dans les formes et les couleurs.

SÉCURITÉ - Produits stables et anti-effraction avec une longue durée de vie.

Le savoir-faire de LAKAL :