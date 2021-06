Les comptoirs Hitachi relèvent le défi dans tous leurs points de vente en France. Sur toute la gamme de pompes à chaleur air/eau Yutaki, ils s’engagent à mettre à disposition de leurs clients installateurs les pièces dites sensibles, indispensables au fonctionnement des machines, en moins d’une heure. Ce service de proximité, unique sur le marché, s’adresse à tous les clients des comptoirs Hitachi et vise à satisfaire toujours plus les utilisateurs, pour leurs besoins en chauffage et eau chaude sanitaire.

Une disponibilité dans le réseau Hitachi en moins d’une heure

Guillaume Gaume, Directeur du Service Clients chez Johnson Controls ‐ Hitachi, explique la démarche : « Nous avons commencé par analyser les pièces les plus vendues et fournies en garantie ces dernières années. Nous avons retenu la liste des références qui assurent un taux de couverture de 80% des demandes de pièces détachées en cas de dysfonctionnement. Cela nous a permis de définir pour nos comptoirs Hitachi des stocks de pièces détachées dites sensibles, couvrant les potentiels besoins des produits vendus ces 10 dernières années. »



Ainsi, les comptoirs Hitachi ont investi massivement, pour constituer ces stocks de pièces détachées de première urgence, dans plus de 50 villes en France. Il s’agit principalement de pièces électriques ou électroniques et de pièces liées au réseau hydraulique, comme des pompes de circulation. Johnson Controls ‐ Hitachi s’engage aux côtés des comptoirs Hitachi à mettre à disposition les pièces détachées de première urgence non pas dans la journée, mais en moins d’une heure. Il suffit à l’installateur de contacter son comptoir Hitachi le plus proche pour passer commande ou faire une demande de prise en garantie.

Une plus grande réactivité pour un service de proximité renforcé

Guillaume Gaume résume l’objectif de ce nouveau service exclusif :« En offrant aux installateurs mainteneurs la possibilité d’intervenir en un temps record, nous souhaitons privilégier le confort des utilisateurs de Yutaki. L’objectif est d’être au plus près des professionnels et des utilisateurs, afin de limiter drastiquement l’interruption de service liée à un potentiel dysfonctionnement. ProxiParts s’inscrit dans une volonté globale d’amélioration de notre qualité de service, pour garantir la meilleure satisfaction clients. »



À noter, l’homogénéisation des pièces détachées sur toute la gamme Yutaki est un atout pour la constitution des stocks locaux par les comptoirs Hitachi, mais également pour tout partenaire installateur. Il est en effet possible de dépanner différents types d’installations à partir d’un stock de pièces détachées, celles‐ci étant communes pour l’essentiel.



Guillaume Gaume souligne également la proximité du stock central au niveau européen : « Notre hub européen pour les pièces détachées de toutes les gammes Hitachi est localisé à Barcelone, juste à côté de l’usine. Il garantit une disponibilité des pièces pour la France entre 24 et 72H. Quels que soient les besoins de pièces détachées, la réactivité est plus que jamais au cœur de nos préoccupations. »

Pour en savoir plus exit_to_app