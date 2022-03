PerfectSense Feelwood : un produit innovant récompensé par plusieurs prix

Le nouveau produit de EGGER remporte le prix Red Dot et le Prix allemand de l'Innovation. Grâce à ses panneaux laqués PerfectSense mats associés aux structures Feelwood, EGGER fait entrer la dimension tactile dans une nouvelle ère. Le spécialiste des produits dérivés du bois a non seulement convaincu ses clients, mais aussi le jury international du prix « Red Dot Award » et du Prix allemand de l'Innovation (German Innovation Award).

Depuis leur lancement en 2015, les panneaux laqués MDF PerfectSense ont réussi à s'imposer sur le marché. À ce jour, les surfaces mates et brillantes ont déjà remporté plusieurs prix : l'Iconic Award 2016, les prix German Design Award 2016, 2018 et 2020, ainsi que les prix Interzum Award – Intelligent Material & Design 2017 et 2019. EGGER a ensuite continué à développer son portefeuille de produits laqués et la famille PerfectSense. Le fabricant de produits dérivés du bois a ainsi investi dans une nouvelle ligne de production ultramoderne sur le site de Brilon (Allemagne). Grâce à cette ligne, EGGER est le premier fabricant du secteur à associer deux de ses produits les plus plébiscités sur un panneau de particules support durable.

Ces innovations ont donné naissance aux panneaux laqués PerfectSense à structures Feelwood, une surface laquée mate aux propriétés anti-traces de doigts, dont la structure est synchronisée avec le motif du décor. Jamais auparavant l’aspect et le toucher n'avaient été aussi harmonieusement combinés. Ce produit novateur suscite l'envie de toucher les surfaces. Grâce à la propriété anti-traces de doigts, il ne subsiste pratiquement aucune empreinte sur la surface : vous pouvez donc désormais succomber à cette envie sans hésitation, même avec les couleurs foncées. EGGER fait entrer la dimension tactile dans une toute nouvelle ère.

Ainsi, les panneaux laqués PerfectSense à structures Feelwood ont été récompensés cette année par deux prix : le Red Dot Award 2021 et le prix « Winner » des German Innovation Awards 2021. « Cette innovation nous a permis de créer un produit véritablement révolutionnaire en termes d'aspect, de toucher, de qualité et de durabilité. Nous avons déjà reçu de nombreux retours positifs de la part de nos clients dans l'industrie du meuble, qui ont pu découvrir le produit PerfectSense Feelwood à l'occasion du salon EGGERZUM 2021. Nous sommes extrêmement heureux que ses qualités soient désormais reconnues par deux prix aussi importants. Afin d'enrichir la collection, nous prévoyons de lancer ce nouveau produit sur le marché en 2022. » déclare Raphaël Custodio, Head of Marketing Sud-Ouest Europe au sein du groupe EGGER.

« Red Dot », un prix récompensant la qualité du design

EGGER a participé avec succès au concours Red Dot Award 2021 dans la catégorie « Product Design ». Le jury international a décerné aux panneaux laqués PerfectSense à structures Feelwood le prix « Red Dot » pour la qualité de leur design. Le prix « Red Dot Award : Product Design » récompense chaque année les meilleurs produits. Ce panel d'experts internationaux est constitué de spécialistes issus de nombreux secteurs différents. Leur évaluation s'appuie sur des critères tels que la qualité objective des produits, leur ergonomie et leur durabilité.

Prix « Winner » remporté à l'occasion des German Innovation Awards 2021

Le jury d'experts des German Innovation Awards a décerné le prix « Winner » aux panneaux laqués PerfectSense à structures Feelwood. Les German Innovation Awards récompensent des produits et solutions qui se distinguent principalement par leur orientation utilisateur et leur valeur ajoutée par rapport aux solutions précédentes, dans tous les secteurs industriels. Le jury international d'experts décerne le prix « Winner » aux innovations qui font progresser l'industrie par leur originalité, leur mise en œuvre et leur efficacité.

PerfectSense Feelwood : un produit innovant récompensé par plusieurs prix

Le prix « Red Dot Award : Product Design 2021 » est venu récompenser les panneaux laqués PerfectSense à structures Feelwood pour la qualité de leur design.

Ce produit innovant a reçu le prix « Winner » lors des German Innovation Awards 2021.

La surface PerfectSense Feelwood associe une finition laquée mate à des structures synchronisées avec le motif du décor.

Grâce à la propriété anti-traces de doigts, pratiquement aucune empreinte n'est visible. Cet aspect est particulièrement apprécié avec les décors foncés tendance.

Crédits Photos : EGGER Holzwerkstoffe

