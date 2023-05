Une vêture en ALUCOBOND® pour animer les façades de l’ensemble hôtelier Kopster

Sous la maîtrise d’ouvrage de Cardinal Promotion et signée par l’agence International d’Architecture, la construction d’un ensemble immobilier, composé d’un hôtel et d’une résidence hôtelière est achevée à Colombes (92) sur l’Îlot Cook. Sur un sous-sol mutualisé et 8 étages en superstructure, les deux bâtiments sont revêtus en façades par 6 800 m2 de panneaux ALUCOBOND® Plus.



Au premier plan, le bâtiment de l’hôtel Kopster regroupe 135 chambres, un espace de séminaire de 350 m2 et un restaurant perché sur un rooftop de 300 m2 au R+8 offrant une vue sur Paris et la skyline de La Défense. Ce bâtiment d’entrée de ville offre une image de modernité et de changement pour un ensemble visible depuis l’autoroute. Au second plan, un autre bâtiment bordé par le Boulevard de Valmy accueille une résidence hôtelière de 116 chambres.

Dans une dynamique globale urbaine, leur situation s’inscrit dans la création d’un nouveau quartier, l’îlot Cook dans le cadre du développement du Nord de la ville à travers les différentes ZAC reprises avec le tissu urbain. L’ouverture des deux établissements gérés par le groupe Laborel, totalisant 251 chambres et visant une clientèle de loisirs et d’affaires, a eu lieu début mars 2023.



Les 6 800 m2 de panneaux aluminium composites ALUCOBOND® Plus posés en cassettes sur les façades permettent d’offrir un jeu de couleurs dans les matériaux par leur déclinaison en trois teintes : 2 700 m2 en Galaxy Blue pour l’hôtel, 1 800 m2 en Sakura pour la résidence hôtelière et 2 300 m2 de White Gold / Silver pour le sous-bassement de l’hôtel et de la résidence.



Cette vêture répond à la volonté architecturale de créer des façades animées qui évoluent en fonction des heures et de la météo et de refléter l’environnement du bâti et le ciel. La légèreté et la transparence dans les rez-de-chaussée du matériau ALUCOBOND® permettent également d’éviter l’effet de masse de l’ensemble et d’offrir une image de modernité reflétant le standing de l’intérieur de l’hôtel.

Maître d’ouvrage : Groupe Cardinal Promotion

Architecte : International d’Architecture

Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Auris

Façadier : LCM

Fabricant façonneur des panneaux ALUCOBOND® : ALUPIC

Crédits Photos : © Nicolas Borel