À travers les regards croisés des apprentis, des entreprises et des centres de formation, les baromètres 2025 du CCCA-BTP livrent une analyse complète de l’apprentissage dans le BTP. Dans un secteur en pleine mutation, ces données constituent un outil stratégique pour évaluer l’impact des politiques de formation, identifier les leviers de progrès et accompagner les transitions à l’œuvre.

Comme chaque année, le CCCA-BTP publie les résultats de ses trois baromètres : Vie Apprenti (BVA), Vie des Entreprises (BVE) et Vie des Organismes de Formation (BVOF). Réalisée en ligne, l’enquête a mobilisé des milliers de participants issus des trois sphères qui structurent la formation professionnelle par la voie de l’apprentissage dans le BTP.

Dans un contexte économique incertain et marqué par les transitions environnementales, technologiques et sociales, ces études permettent d’objectiver la réalité du terrain et de mettre en lumière les dynamiques à l’œuvre. Elles révèlent aussi les évolutions récentes de la perception et de l’expérience de l’apprentissage, tant du côté des jeunes que de celui des employeurs et des établissements.

Des apprentis satisfaits, engagés et conscients des enjeux de demain

Avec plus de 30 000 répondants issus de 157 CFA, le Baromètre Vie Apprenti atteint un taux de participation à près d’un tiers des apprentis préparant un métier du BTP. Il en ressort un niveau de satisfaction très élevé : 90 % des jeunes interrogés estiment que l’apprentissage a répondu à leurs attentes, et près de 9 sur 10 recommanderaient leur formation à un proche.

L’accueil, tant en CFA qu’en entreprise, est également salué, tout comme la qualité pédagogique de la formation. Les jeunes mettent en avant l’alternance comme une formule efficace et motivante, et apprécient la possibilité de se projeter rapidement dans le monde professionnel.

Ce baromètre révèle aussi une génération mobilisée sur les enjeux climatiques. La très grande majorité des apprentis considère que la préservation de l’environnement pèsera de plus en plus dans leurs métiers d'ici cinq à dix ans. Ils reconnaissent l’effort des entreprises en matière d’impact environnemental, tout en exprimant leur volonté d’y contribuer activement.

L’innovation, la sécurité au travail, le numérique ou encore l’inclusion (avec la reconnaissance du rôle des référents handicap dans les CFA) sont également des thématiques fortes de cette édition 2025, qui dresse le portrait d’une jeunesse professionnelle motivée, lucide et désireuse d’agir.

Les entreprises réaffirment leur rôle clé dans la transmission des savoir-faire

Du côté des entreprises, la 7e édition du Baromètre Vie Entreprise confirme un engagement durable en faveur de l’apprentissage. Près de 8 800 répondants, majoritairement des dirigeants, témoignent d’une relation de confiance avec leur CFA partenaire, dont ils saluent l’accompagnement, notamment dans le processus de recrutement et de formation. La quasi-totalité des maîtres d’apprentissage interrogés considère que les entreprises du BTP auront un rôle décisif à jouer dans les années à venir pour répondre aux enjeux de durabilité et de transition écologique. En parallèle, de plus en plus d’entre elles intègrent des matériaux biosourcés ou bas carbone dans leurs pratiques.

Ce baromètre illustre aussi le lien étroit entre satisfaction et fidélité : huit entreprises sur dix déclarent vouloir reprendre un apprenti via le même CFA. Dans un environnement tendu, cette fidélisation traduit une volonté d’investissement dans la formation initiale, mais aussi continue. Car les entreprises interrogées expriment également leur désir de faire monter en compétences leurs salariés, en s’appuyant sur un binôme stratégique : l’apprenti d’aujourd’hui et le CFA de demain. Cette synergie apparaît comme un pilier essentiel pour accompagner les mutations des métiers du BTP, tant sur le plan technique que managérial ou sociétal.

Les organismes de formation accélèrent leur transformation responsable

Enfin, le Baromètre Vie des Organismes de Formation complète ce triptyque en donnant la parole à 180 établissements représentant à eux seuls 63 % des effectifs apprentis du secteur. Ces derniers confirment leur rôle central dans l’évolution des modèles pédagogiques. Si les dirigeants interrogés sont un peu moins optimistes que l’année précédente quant à la conjoncture du BTP, ils redoublent d’efforts pour diversifier leur offre, renforcer leur performance et répondre aux besoins émergents.

L’enquête révèle une montée en puissance de la formation continue, perçue comme une opportunité de croissance. Deux tiers des établissements interrogés envisagent ainsi de nouveaux cursus, et plus de huit sur dix expriment le besoin de formations davantage adaptées aux métiers de demain.

Ce baromètre met également en avant leur maturité sur les sujets liés à la RSE. Les établissements déclarent s’impliquer fortement sur les questions sociales, environnementales et sociétales. Ils développent des initiatives concrètes pour améliorer les conditions de travail, réduire leur impact carbone, et renforcer leur ancrage territorial. Ces efforts participent d’une même dynamique : faire de la formation aux métiers du BTP un levier de transformation durable, inclusif et responsable. Une ambition partagée avec les jeunes et les entreprises, que le CCCA-BTP souhaite accompagner en poursuivant sa mission d’analyse, de structuration et d’anticipation des besoins du secteur.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock