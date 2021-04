Nous passons la moitié de notre temps dans les ERP (Établissements Recevant du Public) : au bureau, à l'hôtel, dans les établissements de santé... Or le risque incendie y est présent au quotidien : il y a un incendie en ERP toutes les 75 minutes en France. La température peut atteindre alors plus de 900°C en quelques minutes. Il est ainsi vital d'en empêcher la propagation du feu et des fumées et de les compartimenter dans les premières minutes.

Pour garantir une sécurité maximale à tous les occupants, Aldes a conçu ISONE® 2 : une nouvelle gamme de clapets coupe-feu, 100% conception et fabrication française, pour qu'il n'y ait plus de compromis à faire entre sécurité et simplicité.



ISONE® 2 est une gamme de clapets coupe-feu répondant à tous les besoins de compartimentage. Elle est optimisée pour faciliter la mise en oeuvre et répondre aux exigences réglementaires.



Les clapets ISONE® 2 sont faciles à sélectionner, à installer et à maintenir.

Facilité de sélection

Un seul clapet circulaire et rectangulaire avec une large gamme dimensionnelle pour tous les besoins. C'est la cloison qui détermine le degré coupe-feu, pas le clapet. Ainsi, même si les natures des cloisons évoluent en cours de chantier, le clapet ISONE® 2 reste le même et peut parfaitement être installé.



Le logiciel CONCEPTION Ventilation Tertiaire intègre les clapets coupe-feu et garantit la performance aéraulique de l'ensemble de l'installation. Le logiciel SONIA garantit, quant à lui, la performance acoustique.

Facilité d'installation

ISONE® 2 est validé sur toutes les cloisons usuelles : mur et dalle béton, mur et dalle béton cellulaire, cloisons légères, carreaux de plâtre ép. 70mm et ép. 100mm.



Des accessoires augmentent les possibilités d'installation :

Virole pour raccordement aux réseaux oblongs

Allonge rectangulaire pour murs et dalles épais (supérieurs à 150 mm)

Boîtier de raccordement électrique déporté, avec câble longueur 0,7m ou 3m

Facilité de maintenance

Le nouveau boîtier mécanisme permet :

le déclenchement manuel simple du clapet par l'appui du large bouton en face avant

le réarmement manuel en 2 secondes grâce à la poignée, utilisation à la main, ou bien avec un outil type tournevis, dans deux directions différentes. La poignée indique la position de la lame et elle est visible de loin.

Enfin, l'application Aldes SecurOne permet de récupérer toutes les informations du clapet, de consulter la notice et les procès-verbaux, de prendre des notes et de les partager par mail pour un traitement ultérieur sur un tableur.