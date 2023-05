Le Connecteur à Biarritz : CROSO France contribue à sa réalisation

Avec ses profilés de très haute qualité, CROSO France a été choisi pour fournir 323 mètres linéaires du profilé CROSILUX 2.0 Light.

Ce bâtiment signé Camborde architectes et inspiré par le style art déco, a été pensé et dessiné pour devenir un emblème du dynamisme économique territorial.

Il comprend un auditorium (300 places), 2 restaurants, un parking en sous-sol, une salle de sport et un amphithéâtre (90 places).

Selon le cabinet d’architecture "les lignes épurées et sobres du bâti, jumelées à une composition orthogonale et rigoureuse des façades dessinent la silhouette originale du Connecteur. Une résille en béton blanc sculpte les façades extérieures par des séquences rythmées de panneaux préfabriqués verticaux se retournant en toiture.

À l’intérieur, la mosaïque de clins en bois recouvrant les parois révèle la minutie du détail et le savoir-faire local. La transparence et la lumière naturelle omniprésente invitent la créativité et à relever des défis. Ce parti pris génère les lignes directrices du nouveau concept et met en exergue les points forts du projet : une inscription contextuelle douce et équilibrée, une conception bioclimatique éloquente, des espaces de bureau confortables et modulables et une fonctionnalité efficiente."

Le Connecteur en quelques chiffres :

436 panneaux photovoltaïques composant une surface de près de 1345 m².

1300 m² de surface pour la verrière.

4000 m² d’espaces de Coworking.

surface totale du bâtiment : 8000 m².

183 tonnes de pierres d’Arudy.

2125 plantations.

Avec ses profilés de très haute qualité et leur design irréprochable, CROSO France a été choisi pour fournir 323 mètres linéaires du profilé CROSILUX 2.0 Light. Une partie du profilé a été montée sur dalle, une autre partie en nez de dalle et une dernière partie avec une rehausse.

Encore un chantier exemplaire mené avec une main de maître par Housset Métal avec le concours de CROSO France.

Crédits Photos : © Cyril Garrabos