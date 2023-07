Le design au service de l'éclairage

La fusion parfaite de l'art et de l'éclairage

Les luminaires sont devenus de véritables pièces maîtresses en décoration intérieure. Plus qu’un simple éclairage, ils apportent une touche de style et de personnalité aux espaces de vie. Aujourd’hui, les luminaires design sont de plus en plus populaires, offrant une fusion parfaite entre l’esthétique et le fontionnel. En plus de leur fonction première qui est d’éclairer l’espace, ils apportent une touche stylée et peuvent transformer complètement l’ambiance d’une pièce. Ils sont donc devenus des éléments essentiels à ne pas négliger !

Le design éclairé by LEDVANCE !

Les tendances actuelles en matière de luminaires design se concentrent sur des lignes épurées et minimalistes pour donner vie à des pièces uniques et remarquables.

Les luminaires design de chez LEDVANCE permettent de personnaliser les intérieurs et de créer des atmosphères à la fois cosy et ultra tendance.



Lustres, lampadaires, appliques murales ou ampoules, la sélection LEDVANCE 2023 promet une explosion de styles et de couleurs !

Luminaires connectés

LEDVANCE propose dans sa sélection des luminaires connectés afin de pouvoir personnaliser son éclairage selon ses envies, ses besoins et les moments de la journée qui demandent plus ou moins de luminosité.

La technologie WiFi facilite le contrôle de ses luminaires avec plus ou moins d’intensité via l’application SMART+ WiFi de LEDVANCE et également via des assistants vocaux (Google Assistant, Alexa).



Les luminaires connectés de LEDVANCE fonctionnent aussi de manière traditionnelle avec un interrupteur standard marche/arrêt (non connecté).

Éclairage sphérique : douceur et chaleur au rendez-vous

Caractéristiques :

Lampe à poser avec LED intégrée en version RGBTW

Contrôle intelligent Wifi (SMART+) via une télécommande

4,5W

Durée de vie : 15 000 heures

Diamètre : 138 mm ou 300mm

Donne vie au mur !

Caractéristiques :

Contrôle intelligent en Wifi ou indépendant via une télécommande

Contrôle tactile directement sur le produit

Deux sources de lumière indépendantes : une lumière ascendante RGB et une lumière principale avec contrôle des blancs

Hauteur : 180 cm Largeur : 25 cm

13,5 W

Durée de vie : 25 000 heures

La lumière sous toutes les coutures by LEDVANCE

Caractéristiques :