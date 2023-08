SPLIT et TWIN, les portes métalliques techniques réversibles par Dierre France !

Le modèle SPLIT est une porte métallique technique coupe-feu 60 minutes, disponible en 1 vantail et 2 vantaux et isolée avec de la laine de roche. Le modèle TWIN complète la gamme, avec une version multi-usages non-feu isolée avec du carton nid d’abeille. Elle est aussi disponible en 1 vantail et 2 vantaux.



Ces deux modèles, en dehors de leur résistance ou non au feu, possèdent les mêmes équipements et caractéristiques techniques. Leur principal point fort : la réversibilité. Les deux modèles sont en effet réversibles droite ou gauche, limitant grandement les erreurs de commande et divisant les stocks par 2.



Elles sont équipées de cadre Z à sceller ou à visser, d’une serrure 1 point pour cylindre européen pouvant recevoir une béquille double ou une barre anti-panique ainsi que de 3 charnières en acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 2 réglables en hauteur. S’agissant de produits standards, les portes sont fournies avec une finition unique : ivoire de série.



Leurs caractéristiques standards permettent à Dierre, ainsi qu’à ses partenaires régionaux, de tenir les produits en stock et de les mettre à disposition des clients dans des délais très courts : sous 72h en livraison ou sur enlèvement.