HIMACS Nebula crée un impact architectural dans le nouveau quartier général de la Garda à Dublin

Le bâtiment porte le nom du colonel Walter Scott, commissaire honoraire de la police de New York, qui a offert à la Garda Síochána une obligation en or de 1 000 dollars il y a 100 ans. Cette obligation a permis de financer la médaille Walter Scott pour la bravoure, qui est la plus haute distinction qu'un membre de la Garda Síochána puisse obtenir pour des actes de bravoure. Le siège ultramoderne abritera de nombreux bureaux et équipes d'enquête et a été commandé par l'Office des travaux publics.

Ce nouveau quartier général de la police a été rendu possible grâce à la collaboration de John Paul Construction, Solid Fabrications et James Latham Solid Surface. HIMACS en Nebula a été choisi pour revêtir le parement intérieur du vaste système de passerelles et de balustrades de l’escalier sur trois étages qui comprend une main courante intégrée dans la masse.

Marc Beattie, directeur général de Solid Fabrications, commente : « nous sommes fiers d'avoir travaillé sur ce projet exigeant et nous pensons que HIMACS était une excellente solution en termes de facilité de travail, de durabilité et de complémentarité avec l'esthétique contemporaine ».

Faisant partie de la collection Aster, HIMACS Nebula est un matériau Solid Surface de 12 mm d'épaisseur qui convient à tous les usages intérieurs, pour les espaces commerciaux, résidentiels et publics. Robuste, durable, résistant à l'usure et au feu, c'est le choix idéal pour les bureaux, les sièges sociaux, les locaux commerciaux et les projets résidentiels. Il est également extrêmement hygiénique et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et aux rayons UV, tandis que sa surface non poreuse le rend extrêmement facile à nettoyer.



Les propriétés thermoformables d'HIMACS permettent également de mouler ce matériau dans n'importe quelle forme et taille. Le résultat est une surface parfaitement lisse et sans joints visibles, ce qui a également pour avantage d'empêcher l'accumulation de saletés, de bactéries et de virus. HIMACS est donc un matériau Solid Surface aux propriétés hygiéniques imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes internationales LGA et NSF.

Crédits Photos : © Marie-Louise Halpenny