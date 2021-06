Le groupe HAC/H2C continue son expansion sur les Hauts de France et s’implante à Arras

Distributeur exclusif de la marque Hitachi depuis plus de 20 ans, le groupe HAC/H2C poursuit son développement en ouvrant son 11ème comptoir cet été à Arras. Le groupe HAC/H2C souhaite offrir plus de proximité aux installateurs du Grand Nord, via un accompagnement offrant services et formations.

Un nouveau point de vente dédié aux solutions Hitachi

Bien implanté dans le Sud-Est avec 9 comptoirs actifs, et après l’ouverture d’un comptoir à Paris fin 2019, le groupe HAC/H2C se déploie dans les Hauts de France. L’entreprise, experte dans la distribution des solutions de chauffage et climatisation de la marque Hitachi, ouvre son nouveau comptoir à Sainte-Catherine-lès-Arras, à environ 45 minutes de Lille. L’implantation de ce nouveau comptoir est idéalement située, au sein d’une zone industrielle au nord d’Arras, proche de l’autoroute et facile d’accès.

Le comptoir se compose d’un stock important de produits et accessoires couvrant les 320 m² sur les 400 m² de surface totale. A l’étage, une salle de réunion ainsi qu’une salle de formation permettent de proposer des formations techniques ou commerciales régulièrement.



Pour Jérémy Bracquemart, Responsable du nouveau comptoir HAC Arras : « L’ambition de ce nouveau comptoir est d’accompagner au quotidien les clients installateurs, à travers un service de proximité. Un mode de travail qui reste dans la continuité de l’ADN des comptoirs HAC, très portés sur la formation. »



Le nouveau comptoir intègre également un showroom avec des produits Hitachi en fonctionnement, afin d’offrir une expertise technique à la clientèle. La solution exclusive Hitachi, Triple C, le 1er chauffe-eau thermodynamique multi-splits du marché, ainsi que les gammes de pompes à chaleur air/eau et air/air y sont présentés.

Une équipe 100% adepte de technique

Jérémy Bracquemart détient une expérience de plus de 10 ans dans le secteur HVAC, ce qui en fait le profil idéal. Epaulé par trois personnes dont un technico-commercial sédentaire, un magasinier ainsi qu’un technicien d’agence, l’équipe propose aux installateurs une gamme complète de solutions de chauffage, climatisation et ballons thermodynamiques, mais également des solutions complémentaires telles que des panneaux photovoltaïques, de la domotique ainsi que de la gestion intelligente de l’énergie, pour offrir une offre complète aux clients.



Le principal atout des équipes HAC se retrouve au sein de l’accompagnement de qualité. Un SAV toujours à l’écoute de ses clients et une filière de formation très développée, permettent d’accompagner les professionnels sur leurs projets de A à Z.



L’équipe accueille dès le mois de juin l’ensemble des installateurs désireux de visiter ce nouveau point de vente, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Elle espère pouvoir réaliser une inauguration officielle, en fonction du contexte sanitaire, d’ici septembre prochain.

