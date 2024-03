Le James McCune Smith learning Hub, un lieu collaboratif où les îlots acoustiques Knauf Ceiling ont joué un rôle crucial.

Le bâtiment, et particulièrement ses aménagements intérieurs, ont un rôle crucial à jouer dans les liens qui se créent entre les individus. Le choix des îlots flottants KNAUF CEILING SOLUTIONS est l’une des illustrations. Près de 2 700 pièces de la gamme « MINERAL Sonic Element » ont été mises en œuvre pour garantir une acoustique optimale en toutes circonstances. Installées dans l’amphithéâtre, les grandes salles destinées au travail en groupe, et dans les zones de circulations ouvertes et investies de mobiliers, ces solutions minérales jouent un rôle de bouclier acoustique face à la réverbération des bruits. Ils favorisent l’intelligibilité des conversations et la concentration des uns et des autres. La multitude de formes (triangle, carré, trapézoïdal et cercle) d’îlots « MINERAL Sonic Element »* proposées par KNAUF CEILING SOLUTIONS, en standard et sur-mesure, a permis de donner de véritables identités à chaque espace. Ces îlots originaux participent à l’ambiance moderne, intemporelle et harmonieuse de ce bâtiment qui sort complétement de l’environnement universitaire traditionnel.

Livré en 2021 et certifié BREEAM® pour ses performances environnementales, il a reçu plusieurs distinctions dont le Prix Éducation du Glasgow Institute of Architects (GIA) Awards, le Projet de l’année, le Prix de l’expérience élève/étudiant et une mention spéciale dans la catégorie « Espaces d'apprentissage inspirants » aux Learning Places Scotland Awards 2021.

S’inspirer et tester in situ

Pour comprendre et traduire les aspirations des utilisateurs, l’agence HLM Architects et l’équipe universitaire ont visité des projets similaires notamment en Europe et en Australie. Ils se sont inspirés de ces programmes pour aménager plusieurs salles pilotes dans un bâtiment sur le Campus afin de tester in situ et d’améliorer si besoin les agencements. Les îlots « MINERAL Sonic Element » KNAUF CEILING SOLUTIONS ont été validés par un groupe d’étudiants et d’universitaires en suivant ce process. Il s’agissait d’une vaste démarche de consultation des parties prenantes afin de définir au mieux l’environnement du futur centre d’apprentissage.

Le confort acoustique et visuel au centre des apprentissages

Composés d’un panneau lisse en laine minérale de 40 mm d’épaisseur, les îlots acoustiques « MINERAL Sonic Element » apportent une absorption efficace, de qualité et améliore l’intelligibilité de la parole. Ils permettent de définir les différents espaces tout en garantissant un maximum de quiétude, essentielle pour bien étudier.



Exemples :



Dans l’amphithéâtre, d’une capacité de 500 places pivotables et habillé d’îlots trapézoïdaux, les étudiants et enseignants peuvent discuter librement en petits groupes sans être gênés par ceux voisins.



D’autres formats d’îlots, ronds ou rectangulaires, ont été choisis pour les classes qui encouragent l’apprentissage collaboratif grâce à la mise en place de tables pouvant accueillir 6 à 8 étudiants.



Les espaces adjacents aux salles de classe, à la fois zones de circulation et d’apprentissage informel, sont également revêtus de plafonds flottants « MINERAL Sonic Element ». Ils permettent de prolonger les échanges dans un confort optimal.

Un lieu d’effervescence moderne

Le James McCune Smith Learning Hub est un projet qui mêle modernité et design industriel. Les matériaux bruts, tels que le béton et le métal, se marient harmonieusement au bois chaleureux sur les murs ou les sols. Les îlots KNAUF CEILING SOLUTIONS, en fibre minérale, apportent une touche de contemporain supplémentaire. Ils créent des ambiances cocooning pour se sentir comme chez soi. Leur teinte blanche sur les faces et les bords contraste avec les couleurs du béton et du bois. Elle est apposée sur un voile non-tissé qui garantit une finition parfaite. Cette palette de matériaux naturels et de couleurs neutres a été utilisée dans l'ensemble du bâtiment. Elle est contrebalancée par un mobilier coloré reflet du dynamisme de l’Université.

Les îlots « MINERAL Sonic Element » sont suspendus à l’aide de câbles et de crochets discrets offrant visuellement une impression de flottement. Ils peuvent être fixés de manière individuelle ou groupée grâce au système de suspension, conçu à partir du « Profile U » de KNAUF CEILING SOLUTIONS. Pratique, il permet également de combiner de manière aisée et esthétique différents matériaux et formats. Légers (environ 6 kg/m2 suspensions incluses), ces îlots sont faciles à manipuler et à installer. Leur conception robuste convient particulièrement aux bâtiments recevant du public quotidiennement comme ce centre d’apprentissage nouvelle génération.

* En standard : 952 pièces de MINERAL Sonic Element Triangle, 952 pièces de MINERAL Sonic Element Carré, 288 pièces de MINERAL Sonic Element Trapézoïdal, 356 pièces de MINERAL Sonic Element Cercle. En sur-mesure : formes rectangulaires 2 100 ×1 000 mm (16 pièces), 1 200 x 1 000 mm (96 pièces) et 1 800 x 1 000 mm (16 pièces).

Crédit photos : KNAUF CEILING SOLUTIONS - Photographe Alan McAteer