OKNOPLAST lance son nouveau site internet www.oknoplast.fr

Avec OKNOPLAST.FR, les internautes disposent d’un outil complet et riche en informations utiles pour sélectionner les menuiseries adaptées à tous les projets de rénovation ou de construction : fenêtres, baies coulissantes, portes d’entrée, volets roulants, accessoires... Ergonomique, ce nouveau site internet valorise pleinement le savoir-faire d’OKNOPLAST.

Une interface dynamique et des contenus riches

Design élégant et lumineux, graphisme attrayant, dès la page d’accueil OKNOPLAST.FR arbore une interface moderne et intuitive, créée pour mettre en valeur la qualité et l’esthétique des produits OKNOPLAST et offrir aux visiteurs une navigation fluide et agréable. Les menus sont clairs et les catégories bien organisées pour trouver rapidement et facilement les informations via différentes rubriques :

Découvrir l’ensemble de l’offre et des nouveautés OKNOPLAST avec une présentation détaillée des gammes de produits et des informations complètes, caractéristiques et avantages de chaque modèle.

avec une présentation détaillée des gammes de produits et des informations complètes, caractéristiques et avantages de chaque modèle. En savoir plus sur OKNOPLAST , l’histoire de la marque, ses valeurs, la fabrication des menuiseries et son actualité.

, l’histoire de la marque, ses valeurs, la fabrication des menuiseries et son actualité. Trouver des inspirations, des tendances, des astuces et des conseils avec le blog pour concrétiser les projets, entretenir efficacement les menuiseries ou créer un intérieur sur-mesure encore plus accueillant et confortable.

Concrétiser ses projets et découvrir l'univers OKNOPLAST

Grâce à une organisation claire, OKNOPLAST.FR permet d’explorer en quelques clics les différentes solutions OKNOPLAST, des fenêtres aux portes d’entrée en passant par les baies coulissantes ou volets roulants. De nouvelles pages produits enrichies, comprenant des carrousels avec des photos d’ambiances, des animations 3D et des vidéos captivantes, permettent aux utilisateurs de se projeter et de visualiser le produit dans les différents coloris. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux se projeter dans leur projet.



Un nouveau comparateur de fenêtres simplifie, quant à lui, le choix des menuiseries en mettant en lumière les caractéristiques de chaque modèle. Des pictogrammes clairs et des informations détaillées permettent aux utilisateurs de comprendre facilement les performances de chaque modèle, facilitant ainsi leur prise de décision.

Une nouvelle carte de revendeurs OKNOPLAST pour un contact facile et rapide

La recherche d’un revendeur OKNOPLAST est désormais très simple grâce à la nouvelle carte interactive disponible sur le site www.oknoplast.fr. Les utilisateurs peuvent localiser et contacter facilement les revendeurs OKNOPLAST les plus proches.

La prise de contact est possible via un formulaire de demande de devis, accessible sur toutes les pages. En un clic, le client peut soumettre son besoin ou son projet et obtenir une réponse rapide.

OKNOPLAST.FR : un levier de développement commercial pour les professionnels

OKNOPLAST facilite le travail quotidien de ses partenaires commerciaux tels que les installateurs et autres professionnels, avec des outils digitaux performants et simples d’utilisation.

OKNOPLAST.FR dispose d’un espace « Devenir revendeur ». Il permet aux professionnels de se renseigner sur les avantages concrets du partenariat « Revendeur Premium » : un soutien complet et personnalisé qui compte aujourd’hui plus de 250 membres et qui devrait fédérer plus de 350 partenaires Premium à l’horizon 2028.

Produits haut de gamme, showrooms sur mesure, signalétique, formations, certifications, avantages exclusifs, animations points de vente, outils digitaux, simplicité de commande, solutions de financement clients... sont autant d’outils mis à leur disposition.

Intégration directe sur l'outil CRM MYOKNOPLAST

OKNOPLAST.FR constitue un véritable outil d’aide à la vente qui apporte aux revendeurs professionnels un soutien efficace pour développer leur activité et maximiser leurs opportunités de vente.

Pour une gestion optimale de la relation client, les leads générés par le nouveau site internet et par les campagnes digitales offertes par OKNOPLAST France aux partenaires Premium sont directement redirigés dans leur espace dédié MyOknoplast pour un suivi simple et complet des sollicitations des prospects. Cet outil CRM permet de centraliser les commandes, le suivi logistique, le SAV, les offres de prix, la gestion des leads, les commandes d’outils marketing... ainsi que toutes les informations produits ou données techniques. Une intégration qui simplifie le suivi de chacun pour développer les opportunités de vente et réussir dans un marché concurrentiel.

OKNOPLAST accompagne ainsi ses partenaires dans le développement sur le long terme de leur entreprise avec des outils qui dynamisent leur activité.

