Isover lance Lanaé, la nouvelle génération de laine de verre qui répond aux besoins des poseurs

Lanaé, l’isolant qui répond à vos besoins et ceux de vos clients

La laine de verre Lanaé possède d'excellentes performances thermiques et phoniques et ce, quelle que soit la saison. 10 brevets au total ont été déposés pour sa composition. Ce qui en fait un véritable condensé d’innovation qui permet à Isover d’apporter une double promesse à ses clients, un produit 2-en-1 vraiment performant.

Un confort de pose pour les professionnels

Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, de nombreux tests et mesures de poussières ont été fait à l’occasion de la manipulation (découpe, pose) de Lanaé.

Ainsi, pour vous, professionnels, Lanaé c’est :

Une tenue mécanique optimale

Une laine plus douce au toucher

Une facilité de découpe et de manipulation

Moins de poussières

Une réponse concrète aux besoins de vos clients

Fabriquée en France avec en moyenne 50 % et jusqu’à 80 % de verre recyclé et un liant biosourcé, Lanaé est également éco-conçue, pour répondre aux besoins et valeurs de vos clients.

Avec cette nouvelle génération de laine de verre, vos clients bénéficient d’une température idéale été comme hiver grâce aux excellentes performances thermiques et phoniques de la laine. Le PAR Phonic permet par exemple un gain de 42 dB contre les 34 dB pour une cloison non isolée*.

Les performances thermiques de la Lanaé permettent aux occupants de réduire leurs factures énergétiques :

25 % de réduction des consommations d'énergie grâce à l’isolation des murs**

30 % de réduction des consommations d'énergie grâce à l’isolation des toits**

50 % de réduction des consommations d'énergie grâce à l’isolation du toit et des murs**

Lanaé se déploie sur toutes les gammes pour l’intérieur d’Isover

Déjà présente dans les gammes IBR (pour les combles perdus et plafonds), PAR Phonic (pour les cloisons acoustiques) et Isoconfort (pour les combles aménagés), Isover va étendre Lanaé à toutes ses solutions d’isolation en ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur). La prochaine à passer en Lanaé sera la gamme GR 32 destinée aux murs. L'objectif est d'englober tous les domaines d'application de l'isolation en laine de verre par l’intérieur.

* Sur une cloison 72/48 avec BA13.

** Pour une isolation avec les produits Isover par rapport à une maison non isolée, d’après l’étude Tribu Énergie.

