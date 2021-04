La marque Hitachi propose un nouveau catalogue destiné aux professionnels, encore plus complet et pratique. L’édition 2021 est consultable en ligne à partir du 1er avril 2021.

Le catalogue s’est étoffé et l’équipe marketing France de Johnson Controls - Hitachi a cherché à optimiser son utilisation, dès le sommaire. Les 18 chapitres possèdent à présent des repères de couleurs, les plus sombres correspondant aux applications tertiaires. Deux nouveaux chapitres font leur apparition : « Twin », intégrant la nouvelle gamme Utopia Prime, une solution configurable du Mono au Quadri et adaptée aux grands volumes, disponible au R410A ou R32, ainsi qu’un chapitre « Chillers unités intérieures », qui présente la nouvelle gamme de terminaux à eau. David Bioche, Directeur Marketing France, résume l’intention première : « Nous souhaitons perpétuellement simplifier la vie de nos clients, en intégrant les données essentielles pour eux et tout ce qui peut faciliter la sélection, quels que soient les applications. »



Parmi les principales nouveautés tertiaires de l’année, citons la gamme Micro DRV IVX Prime, le 1er DRV au R32 (4 à 6 CV), la façade de cassette 800x800 baptisée « Silent Iconic », au design primé, ainsi qu’une nouvelle gamme de gainables ultra compacts, la plus large du marché. Les pages traitant du pilotage ont été intégralement repensées pour être plus exhaustives et intégrer les nouvelles solutions connectées, airCloud Pro et airCloud Home.



Enfin, le catalogue PRO 2021 met encore plus en relief les exclusivités Hitachi, comme la solution Triple C R32, le 1er chauffe-eau thermodynamique multi-splits du marché, et de nouvelles pages viennent illustrer les principaux atouts de la marque sur les gammes DRV.



Concernant la version imprimée, elle sera disponible courant avril, en format A4, dans l’ensemble du réseau Hitachi.

