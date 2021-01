Pourtant indispensables, les documents administratifs relatifs aux chantiers sont parfois longs et difficiles à remplir. Ils ralentissent l’efficacité des opérations alors que l’ère est à la productivité.

Qu’ils soient petits ou grands, les chantiers sont souvent une source de documents abondante pour la sécurité des employés, pour l’efficacité des travaux ou même à titre d’informations relatives à l’avancement de ces derniers. Cependant ces documents sont essentiels au bon déroulement des opérations et permettent une meilleure productivité au sein des chantiers.

Les informations de chantier doivent impérativement être suivies par toutes les parties qui interviennent dans les opérations. Cela peut faire perdre un temps précieux en termes de circulation des informations, piétinant le temps des employés dans leur réel métier. En effet, il faut environ une trentaine de minutes pour faire remonter une information au sein du rang plus haut que celui de l’informateur.



C’est pourquoi, nous avons créé l’application de dématérialisation CPO permettant de réunir et de synchroniser tout les documents et informations importantes concernant les opérations des chantiers afin d’être le plus productif possible.

La digitalisation au service du terrain

La digitalisation de l’état d’avancement des chantiers permet d’agir sur la non-qualité étant à l’origine de la baisse de productivité et d’une perte d’argent. C’est pourquoi l’application CPO permet de saisir directement les données des chantiers en cours d’exécution depuis un appareil mobile synchronisé à tout les autres appareils concernés par le chantier afin que chaque partie puisse avoir accès aux données essentielles. Les équipes de terrain peuvent donc faire remonter les problèmes éventuels grâce à des photos et des notes.

Gagner en productivité même en temps de crise

Depuis quelques mois, suite à la crise sanitaire, l’optimisation des délais est devenue un enjeu majeur pour tenter de rattraper les retards. Optimiser la productivité en évitant une pression financière est donc aujourd’hui vital pour le BTP.



L’application CPO permet donc d’augmenter cette productivité des entreprises grâce à son système de synchronisation des informations et des documents à distance. Sur le terrain, les données sont partagées en temps réel par les équipes et suivies par les superviseurs sur leurs appareils à distance. La transmission des informations devient donc fluide et intuitive.



En cette période, le travail à distance est devenu la règle numéro une. La digitalisation devient donc un atout majeur avec les systèmes à distance qui évitent tout contacts réels et qui permettent de gagner un temps considérable.

