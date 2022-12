Le rachat de SOBEMO par Fabemi ouvre de nouveaux horizons

Afin de conforter sa position sur le marché des produits préfabriqués en béton, Fabemi mène une stratégie de développement et d’investissement dynamique. Le Groupe l’a encore prouvé récemment en acquérant la société SOBEMO, basée à Nogent-sur-Seine, dans l’Aube. Cet investissement permet à Fabemi de renforcer ses capacités de production de blocs béton creux traditionnels et, à terme, de proposer l’ensemble de son offre dans le Grand Est et en Île-de-France.

Implanté depuis 1961 à Donzère dans la Drôme, le Groupe Fabemi compte 14 sites de production en France. L’acquisition de l’usine SOBEMO, qui produit actuellement 70 000 tonnes de blocs béton creux traditionnels par an, permet à Fabemi de renforcer son maillage territorial, mais aussi de réduire l’impact carbone de son activité grâce à une distribution au plus près de ses sites de production.



Julien Viossat, Directeur commercial de Fabemi, souligne : « Notre Groupe a pour ambition d’asseoir son ancrage territorial en augmentant sa capacité de production grâce aux outils de production et au savoir-faire des équipes de SOBEMO. Fabemi pourra dorénavant proposer en régions Grand Est et Île-de-France une qualité de produits et de service reconnue, et fournir à ses partenaires des blocs creux traditionnels fabriqués au plus près des chantiers. »



L’objectif de cette opération de croissance externe vise également à faire évoluer les outils de production de SOBEMO afin de produire les blocs béton isolants Fabemi, en complément des blocs béton creux traditionnels. Cette unité a pour objectif d’être prochainement équipée d’une rectifieuse et des outils complémentaires pour la fabrication des blocs isolants à base de mousse minérale.

Julien Viossat voit plus loin : « Le Groupe Fabemi souhaite rapidement proposer à ses partenaires la totalité de son offre produits Gros Œuvre dans le nord de son dispositif comme cela est déjà le cas dans les régions Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. C’est pourquoi, de nouveaux investissements sont d’ores et déjà à l’étude pour développer le parc machines ainsi que l’offre produits de SOBEMO. »