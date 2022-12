Alors que la lutte contre l’imperméabilisation des sols mobilise le pouvoir législatif, les industriels prennent pli. C’est le cas des marques Fabemi et Jouplast, qui font le plein de solutions drainantes favorisant l'objectif zéro-artificialisation nette des sols (ZAN). Focus sur deux d’entre elles.

Entre phénomènes d’inondation et îlots de chaleur de plus en plus intenses, l’enjeu de désimperméabilisation des sols prend de l’ampleur à l’échelle française.

Si les mesures concernant le modèle du ZAN continuent de faire débat, les industriels concernés, eux, semblent unanimement enclins à faire bouger l’innovation en ce sens.

Carus, le nouveau pavé drainant de Fabemi

C’est le cas par exemple de Fabemi. Le spécialiste de produits béton commercialisera, à partir du 1er janvier 2023, son nouveau pavé Carus. Celui-ci rejoint tout un panel de solutions drainantes de la marque, facilitant l’infiltration d’eaux pluviales. Parmi celles déjà commercialisées, on compte déjà Dalpré et Durance, deux pavés végétalisables, mais plus adaptés à l’aménagement extérieur résidentiel.

Il y a aussi le produit Stratus, première de la gamme à la fois à joint ouverts, qu’on peut combler de sable, facilitant ainsi l’évacuation des eaux. Il s’agit du premier de la gamme à présenter une résistance de classe de trafic T3-4, ce qui le rend circulable par des véhicules légers voire lourds, à raison de 150 véhicules par jour et par sens. Une première solution de Fabemi idéale pour l’aménagement de parkings par exemple.

Le pavé Carus de Fabemi - Crédit photo : V.K

Le Carus va avoir les mêmes caractéristiques techniques. Comme le Stratus, il s’adapte à tout bâti, mais va particulièrement répondre à la demande des collectivités, des spécialistes de l’aménagement de zones commerciales ou autres espaces publics, voire de paysagistes. Mais quelle est la différence du Carus comparé au Stratus ? « La forme » nous répond Laurence Costa, chargée de communication de Fabemi. Le pavé a un format plus carré, « plus gros et plus contemporain », commente Élodie Chagnard, responsable marketing et communication de la marque.

De quoi diversifier l’offre esthétique des solutions drainantes, voire d’inspirer d’autres innovations. « Le pavé Dalpré, à l’heure actuelle, est un pavé qui reste sur du résidentiel, qui n’est pas classé, normé et en épaisseur 8 cm. On est en train de le développer en 12 cm », nous évoque notamment Laurence Costa. Le but ? S’insérer dans les marchés du Carus et du Stratus, courant 2023.



Urbanit, nouvelle gamme de cadres de revêtements de sols perméables

Jouplast, expert de l’aménagement extérieur, propose, depuis l’été 2022, la gamme Urbanit. Cette dernière rassemble des cadres de revêtements de sols sous la gamme Urbanit. Divers formats existent selon le remplissage souhaité : végétal (gazon ou sédum) ou gravier pour les cadres alvéolaires, ou pavés en pierre 15x15cm pour les cadres en quadrillé. Des modèles qui ne sont pas sans rappeler les produits d’O2D Environnement, tournés vers la désimperméabilisation de parkings.

Cadres de sols drainants Urbanit de Jouplast - Crédit photo : V.K

Tel semble aussi l’objectif de la gamme Urbanit. « Avant on faisait que du jardin, on avait des plaques qui étaient existantes pour les particuliers, Alveplac, Greenplac… La plaque à pavés existait pas du tout avant. Elle est vendue pour les professionnels, dans le cadre Urbanit, et elle est vendue en GSB (…) pour les particuliers qui veulent refaire l’allée de leur garage », nous raconte Virginie Noel, chargée de webmarketing chez TMP Convert, groupe auquel appartient Jouplast.

Mais c’est surtout par la conception de la plaques à graviers Urban Gravel, que Jouplast « s’est rendu compte qu’il y avait énormément de besoins pour le public, le milieu urbain et les parkings. (…) L’objectif c’est vraiment de désimperméabiliser les sols pour éviter toutes les remontées de chaleurs », abonde l’intéressée.

Fruit d’un travail du bureau d’étude de Jouplast, la gamme Urbanit est entièrement fabriquée à partir de polyoléfine 100 % recyclée. Les cadres peuvent se mixer entre eux, offrant une diversité de configuration à la maîtrise d’oeuvre.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K