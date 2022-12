Smart Lock 3.0 & Smart Lock 3.0 Pro : Nuki présente la nouvelle génération de serrures connectées

Avec les nouvelles Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro, Nuki présente une nouvelle génération de serrures connectées. De plus, de nouveaux accessoires viennent enrichir la gamme de produits.

Avec deux nouvelles Smart Locks et une gamme étendue d'accessoires, Nuki renforce sa position de leader européen dans le domaine des solutions d'accès qui s’installent sur la serrure existante. À un prix très abordable de 149 euros, la Smart Lock 3.0 offre une entrée attrayante dans le monde des systèmes d'accès intelligents. Avec un choix de couleurs, un bouton en aluminium brossé, une batterie rechargeable et un système Wi-Fi intégré, la Smart Lock 3.0 Pro établit un nouveau standard dans sa catégorie.

En quelques mots :

Nuki présente une nouvelle génération de serrures connectées.

Smart Lock 3.0 : un modèle de base abordable doté de la technologie éprouvée de Nuki.

Smart Lock 3.0 Pro : deux options de couleur, Wi-Fi intégré, bouton en aluminium, Power Pack.

Fonctionnement nettement plus silencieux grâce à système mécanique optimisé.

Le nouveau capteur de porte externe étend la gamme de produits.

Le cylindre universel Nuki offre une compatibilité accrue.

Programme de mise à niveau : capteur de porte gratuit à l'achat d'une Smart Lock 3.0 Pro pour les propriétaires d’une Nuki Smart Lock de génération précédente.

La précommande de tous les nouveaux produits est désormais possible.

De nouvelles serrures connectées pour des portes plus intelligentes

Jusqu'à présent, plus de 200 000 portes en Europe ont déjà été rendues intelligentes grâce à Nuki, offrant aux résidents plus de confort au quotidien sans compromettre la sécurité. "Actuellement, seulement 1,5 % environ des portes de maisons individuelles et d'appartements en Europe sont équipées", explique Martin Pansy, PDG et cofondateur de Nuki Home Solutions. "Cependant, nous sommes convaincus que la technologie intelligente améliore la vie quotidienne et peut la rendre nettement plus pratique. Afin d'accélérer encore les taux de croissance des solutions d'accès intelligent, nous proposons désormais la Smart Lock de Nuki en deux versions. Avec la Smart Lock 3.0, disponible au prix de 149 euros, nous proposons une version de démarrage très abordable, tandis que notre nouvelle Smart Lock 3.0 Pro se distingue par un équipement complet."

La nouvelle génération

Les deux versions de Smart Locks ont beaucoup en commun. Comme pour les versions précédentes, les deux Smart Locks de 3ème génération peuvent être montées sur presque toutes les serrures de porte - sans percer de trous. Le moteur est toujours aussi puissant, et le nouveau système mécanique optimisé permet un fonctionnement nettement plus silencieux. Comme auparavant, les serrures peuvent être actionnées directement par le bouton rond de la poignée, dont le point de pression a été amélioré.

Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro

Pour tous ceux qui recherchent une serrure connectée éprouvée et fiable, Nuki propose la toute nouvelle Nuki Smart Lock 3.0, une option de haute qualité et en même temps abordable. Dans cette version, le bouton est en plastique de haute qualité et le corps est disponible en blanc. Il va sans dire que la Smart Lock 3.0 est compatible avec tous les produits de la gamme d'accessoires Nuki, de sorte qu'elle peut être commandée et gérée à distance via le Nuki Bridge disponible en supplément, ouverte grâce à un code numérique composé sur le Nuki Keypad ou avec un Nuki Fob et complétée par le Nuki Power Pack. La Nuki Smart Lock 3.0 est disponible au prix de 149 euros.



Le Power Pack est inclus dans la Smart Lock 3.0 Pro. Cerise sur le gâteau, la version Pro est dotée d'un bouton en acier inoxydable, d'un système Wi-Fi intégré et elle est disponible au choix en noir ou en blanc. Le Wi-Fi intégré reprend la fonction du Nuki Bridge, c'est-à-dire qu'il se connecte au routeur Wi-Fi et donc à l'Internet. Grâce à une connexion Wi-Fi, les clients peuvent avoir accès à leur Smart Lock à tout moment et de n'importe où, ce qui leur permet de l'intégrer dans leur système smart home existant. La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est disponible au prix de 249 euros.



"Chez Nuki, nous sommes convaincus que la maison intelligente deviendra encore plus performante et utile lorsqu'elle sera associée à d'autres marques fortes. C'est pourquoi la Smart Lock 3.0 Pro et la Smart Lock 3.0 sont également compatibles avec une variété de systèmes de maison intelligente bien connus tels que Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT et bien d'autres. Et ce dès le lancement, bien sûr", explique Martin Pansy concernant les nombreuses possibilités d'intégration des Smart Locks de Nuki.



Comme les versions précédentes, la 3e génération de Nuki Smart Locks a été certifiée "Secure Smart Home Products" par le célèbre institut de test allemand AV-Test.

Pour en savoir plus exit_to_app