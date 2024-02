Le Rectolight : l’entrevous en bois léger idéal pour vos travaux de rénovation

En France, le secteur du bâtiment est le deuxième plus grand émetteur de CO 2 . Il représente à lui seul 45 % de la consommation totale d'énergie. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, des actions concrètes sont indispensables. La Loi Climat et Résilience, la rénovation des passoires thermiques, la densification urbaine, la préservation des sols, l'amélioration de la qualité de vie... tous ces aspects mènent vers une même solution : la rénovation des bâtiments existants.

Dans ce contexte, notre système de planchers à poutrelles et entrevous Rectolight représente une solution adaptée et conforme pour vos travaux de rénovations, que ce soit pour des maisons individuelles ou des bâtiments collectifs, résidentiels, tertiaires et industriels !

Un entrevous qui facilite vos travaux de rénovation

L’entrevous Rectolight est parfaitement adapté aux travaux de rénovation.



Il offre une rénovation pratique grâce à son faible encombrement sur chantier : vous pouvez faire passer une palette d’entrevous par une fenêtre !

Son poids, 12 fois plus léger que celui d’un entrevous en béton, le rend manuportable : il se passe de main en main, en quelques instants. Plus besoin de monter sur une échelle depuis le plancher bas pour remettre l’entrevous à l’opérateur chargé de la pose en hauteur.

Il assure également une rénovation performante grâce à sa structure légère pour reprise sur les murs, à l’espace disponible dans le plénum, à la réduction de l’épaisseur plancher et à sa rapidité de mise en œuvre.

Un entrevous astucieux

En réduisant l'épaisseur du plancher, le Rectolight permet l'utilisation de l'espace technique dans le plénum pour le passage des réseaux et des canalisations dans le faux-plafond. Le traitement des faux-entraxes est facile : il suffit de découper l’entrevous dans le sens longitudinal. Aucune opération de coffrage n’est nécessaire !

Le Rectolight garantit une qualité parfaitement homogène et une grande résistance aux variations climatiques. Contrairement à d'autres matériaux, il ne se déforme pas et conserve sa robustesse., pour une rénovation de qualité.

De plus, l’entrevous peut être associé à nos rupteurs de rive ou d'about pour des performances thermiques optimales sans engendrer des coûts supplémentaires considérables.

Une solution économique et écologique

Le Rectolight s’inscrit dans une démarche de rénovation durable. Son optimisation et sa composition en copeaux de bois assurent une réduction de votre empreinte carbone sur chantier.

1 palette de Rectolight équivaut à 100 m² de plancher !

Adopter Rectolight, c’est garantir la performance de vos chantiers de rénovation, grâce à un entrevous léger, manuportable, écologique et économique !

