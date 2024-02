Firecut EI30 : le choix du design et de la sécurité pour vos chantiers !

La porte anti-effraction Firecut EI30 est une porte disponible uniquement en 1 vantail, qui, en plus de ses propriétés anti-effraction de Classe 3 (EN 1627) possède également une résistance au feu de 30 minutes (EN 1634). En complément, et pour une pose en extérieur, elle peut également bénéficier de l’option Marquage CE. La Firecut EI30 peut recevoir des serrures de haute sécurité A2P* et A2P**.

Ce modèle offre de nombreuses autres caractéristiques techniques tels qu’un affaiblissement acoustique de 39 dB, une isolation thermique de 1,3 W/m²K ou encore d’une perméabilité à l’air de Classe 3.

Personnalisable, elle peut-être équiper d’une large variété de panneaux de revêtement et de modèles et finitions de béquillage pour se fondre dans n’importe quel univers et décoration.



Toutes ces caractéristiques font de la Firecut EI30 un allier parfait pour vos chantiers qui nécessitent des portes aussi esthétiques que sécurisantes !

Pour en savoir plus exit_to_app