Fabriqué à partir de copeaux de bois, il offre une manipulation simplifiée, une résistance optimale et une performance thermique améliorée, tout en réduisant l’empreinte carbone de votre projet. Grâce à sa composition homogène, Rectolight ne se déforme pas et supporte les variations climatiques, pour un plancher robuste et durable.

Une installation simplifiée

Son poids plume facilite le transport et la pose, sans besoin d’équipement spécifique :

Passe facilement par une fenêtre, évitant les manipulations complexes.

Se découpe aisément à la scie égoïne grâce à ses repères intégrés.

Une rénovation optimisée

En réduisant l’épaisseur du plancher, Rectolight libère un espace technique idéal pour le passage des réseaux et canalisations. Son découpage longitudinal facilite l’ajustement sans nécessiter de coffrage supplémentaire. Pour encore plus d’efficacité, il peut être associé à nos rupteurs de rive ou d’about, améliorant ainsi les performances thermiques sans surcoût.

Un choix écologique et durable

Composé de copeaux de bois, Rectolight favorise une rénovation responsable et améliore le confort acoustique des bâtiments.

→ En savoir plus sur le Rectolight

Nouveauté : Rapid’Grip, le support de suspente rapide et efficace

Pour fixer facilement une ossature de faux-plafond sous un plancher à entrevous allégés Rectolight, découvrez Rapid’Grip. Son système de clipsage manuel permet une pose rapide, sans outil spécifique.

Ses atouts :

Fixation robuste sous la poutrelle grâce au clipsage.

Installation simple et réajustable même après la pose.

Excellente résistance aux charges élevées.

Fiabilité assurée avec fixation par vis TTPC.

→ En savoir plus sur Rapid’Grip

Pour en savoir plus exit_to_app