Nouveau bardage aluminium Murray® série 414 : des façades ou murs intérieurs esthétiques, durables et faciles d’entretien

Fort de performances accrues de résistance aux UV et aux chocs, promesses d'une durabilité renforcée, le bardage aluminium Murray bénéficie désormais d’une palette esthétique élargie, riche de nombreuses options de personnalisations (inserts en alu, joints noirs, éclairages LED...). À la clé, des possibilités infinies en matière de recouvrement et de décoration de façades extérieures, de murs intérieurs mais aussi pour assurer la fermeture d’une pergola, d’un gazebo ou d’un carport. Se distinguant également par sa facilité d’installation, à la verticale comme à l’horizontale, et ses finitions parfaites (système de fixation invisible, profils d’habillage), la gamme de bardage aluminium Murray® signée Profils Systèmes se révèle l’alliée des porteurs de projets neufs ou dans le cadre de rénovations, tant en secteurs résidentiels individuels comme collectifs que pour des locaux commerciaux et bureaux.

Une offre esthétique plurielle pour un rendu unique

La gamme de bardage aluminium Murray® série 414 déploie à présent 4 types de lames. À l’origine, Profils Systèmes proposait les lames lisses Murray® Decor 20 mm, de 150 mm avec décors de 37 & 62 mm ou de 160 mm avec capot bardage de 40 mm, ainsi que les lames Murray® 10 mm, version lisse de 50, 100 & 150 mm ou version rainurée de 50 & 150 mm Design Factory Spirit®.



Ces deux références accueillent désormais deux autres offres des plus décoratives, de 60 & 120 mm chacune. Les lames Murray® Bicolor 20 mm présentent l’avantage d’être personnalisables à l’envi avec des inserts en alu (disponibles dans plus de 400 couleurs et finitions exclusives), des joints noirs ou encore des éclairages LED. Les lames Murray® Monocolor 10 mm, quant à elles, proposent un décor avec ailettes.



Murray® Bicolor 20 mm et Murray® Monocolor 10 mm s’avèrent respectivement combinables entre elles pour créer des réalisations originales, en jouant sur des effets de couleurs, de volume et de profondeur.



Soulignons que l’ensemble de la gamme Murray®, habillée du design Factory Spirit®, se décline dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes, Terra Cigala®, Profils Color® et Terre de Matières®, avec tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans.

Murray® Bicolor 20 mm avec joint et LED - Pose horizontale Murray® Monocolor 10 mm combinaison lames et ailettes

Une mise en œuvre ultra facile et une durabilité optimale

La mise en œuvre du bardage Murray grâce à un système simple et invisible de fixation par vis ou agrafe (selon les lames choisies), en direct ou sur tasseau, satisfait chaque configuration. Les panneaux s'appliquent à l’horizontale comme à la verticale, par l'extérieur quand il s’agit d’habiller une façade, sans entraver la vie des résidents dès lors que l’habitat est occupé. Précisons que ce bardage Profils Systèmes peut être équipé d’un complément isolant compatible ITE œuvrant à la réduction des ponts thermiques et favorisant les économies sur les coûts de chauffage & climatisation. Les lames sont maintenues entre elles via un dispositif de clipsage à l’avancement et bénéficient de profils d’habillage (bas, haut et sur les côtés) pour une parfaite finition.



Totalement hermétique à la pénétration des salissures, la surface du bardage aluminium Murray® se révèle particulièrement résistante (par rapport à un bardage bois par exemple) et d’entretien facile, gages d’un bâtiment durable. Enfin, dans le cadre d’une application intérieure, rappelons que cette gamme à très faible émission de COV est classée A+, contribuant à préserver la qualité de l’air.



Via cette déclinaison de lames au cœur de l’offre bardages Profils Systèmes, les façades extérieures et murs intérieurs sont donc appelés à devenir de véritables territoires d'expression !

Bardage Murray Bicolor 20 mm - Pose verticale - Laquage Terra Cigala Noir Bazalt - Garanti 25 ans Gazebo NOS - Bardage Murray Decor 10mm - Pose horizontale + Montant Decor NOS - Laquage effet bois - Terre de Matières / Cinamon - Garanti 25 ans

Pour en savoir plus exit_to_app