Le Reef, la référence des professionnels de la construction

À l’aide du Reef, trouvez en quelques clics toutes les réponses à vos questions pour conduire en toute sérénité tous vos projets de construction.

Le Reef permet de consulter, exploiter et respecter l’ensemble des textes normatifs, techniques et réglementaires en vigueur nécessaires à la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de tous les bâtiments, quels que soient le type de bâtiment et la nature des travaux. Il donne accès au référentiel relatif à la mise en œuvre des ouvrages, à la sécurité, l’hygiène, la santé, l’accessibilité des bâtiments et aux contraintes énergétiques des bâtiments neufs et existants, aux bâtiments intelligents et villes durables, au BIM et à la modélisation de la construction, à la performance environnementale des bâtiments.

Il rassemble tous les textes de référence qui permettent de répondre aux questions sur le cadre juridique de la construction : règles d’urbanisme, marchés publics et privés, assurance construction, contrôle technique, santé et sécurité au travail, déchets de chantiers, marquage CE.

Une interface intuitive réunit pour vous, tous les outils de recherche et de consultation des textes techniques et réglementaires de la construction :

un moteur de recherche par mots-clés qui permet de trouver soit un document, soit la réponse à votre question dans un article précis, soit l’image dont vous avez besoin

une aide à la saisie de votre requête grâce à une liste de suggestions de mots-clés et d’expressions

des filtres par type de documents, ouvrages, exigences, destinations, thématiques, pour préciser votre requête

un assistant graphique pour naviguer dans les catalogues ouvrages et exigences du Reef par l’image et identifier le référentiel en vigueur pour votre projet.

Le Reef c’est :