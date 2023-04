SOLARWATT est un groupe pionnier du photovoltaïque, créé à Dresde en Allemagne en 1993.



Son usine de modules photovoltaÏques est la plus moderne d’Europe. Elle est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.



L’équipe de SOLARWATT France accompagne ses clients professionnels depuis 2007 pour leur proposer une gamme complète de solutions photovoltaïques clés en main de qualité « Made in Germany » et une offre complète de services pour une efficacité optimale (un réseau commercial en régions, un service client basé à Ecully, un centre logistique en région lyonnaise, une hotline technique, des formations, etc).



SOLARWATT concoit et assemble des solutions solaires :

Des panneaux solaires

Des solutions de fixation

Une gamme d'accessoires électriques pour répondre à toutes les demandes

Des innovations pour seprojeter dans le marché de l'autoconsommation direct ou avec stockage

Le savoir-faire de SOLARWATT :