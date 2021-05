Reconnue à l’international pour la qualité de ses produits de collage et d’étanchéité dans la construction, TEC7 propose désormais ses produits de haute qualité en France. Lancée il y a une trentaine d’années par l’entreprise familiale belge Novatech International, la marque TEC7 a développé des produits uniques permettant de remplacer par un seul polymère toute une série de mastics et de colles. TEC7 est un acteur majeur sur le plan international grâce à son procédé basé sur la technologie MS polymère Hybride permettant une adhérence renforcée et une résistance à la traction élevée.

TEC7 propose aujourd’hui une gamme complète pour tous les travaux de collage, d’étanchéité, de lubrification, de nettoyage et de dégraissage. La mission de TEC7 est de simplifier le quotidien des professionnels du BTP sur le terrain. Dans de nombreux pays d'Europe, les produits TEC7 se sont rapidement imposés comme des incontournables grâce à leur qualité et à leur capacité à répondre à de multiples applications avec un seul produit.



Novatech International, maison mère de TEC7, s’appuie sur sa propre R&D pour développer en permanence de nouveaux produits et créer des solutions innovantes et pratiques. Toutes les formules sont propres à TEC7 et adaptées aux exigences des professionnels sur les chantiers. Les produits TEC7 sont également conçus pour minimiser leurs impacts sur l’environnement, avec toujours autant de performance. Tous les produits TEC7 sont certifiés A+ et les composés à partir de MS polymère Hybride ne contiennent aucun solvant et aucun isocyanate, aucune substance nocive pour l’homme comme pour l’environnement. Les polymères MS Hybrides répondent aux exigences de qualité et de sécurité les plus élevées du secteur.