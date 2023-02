Daikin Multi +, la solution 3 en 1 chauffage, rafraichissement et ECS

L’unité Multi + se présente comme n’importe quel autre système de la gamme de pompe à chaleur air/air Daikin, avec un groupe extérieur raccordé à des unités intérieures, à la différence qu’il est désormais possible d’associer un ballon d’eau chaude sanitaire. Multi + fournit donc du chauffage l’hiver, du rafraîchissement lors d’épisodes de chaleur et de l’eau chaude sanitaire tout au long de l’année. Une solution combinant donc l’usage d’une pompe à chaleur air/air à un chauffe-eau thermodynamique, avec un seul groupe extérieur ! Cette flexibilité d’usages permet des factures énergétiques nettement réduites grâce à l’utilisation d’un système fonctionnant majoritairement grâce aux énergies renouvelables, comparativement à des installations de radiateurs et des ballons électriques, tout en assurant le confort d’été grâce au mode rafraîchissement. Ce sont bien des consommations d’énergie maitrisées, un confort thermique optimisé toute l’année et une utilisation facilitée qui sont garantis avec l’installation de la solution Multi +.

Idéal pour du résidentiel (jusqu'à T3) et petites applications commerciales et tertiaires

Le groupe Multi +, disponible en 4 sorties et d’une puissance de 5,2 kW, peut être connecté à un large choix d’unités intérieures (mural, console, gainable, plafonnier ou cassette encastrée), parmi plusieurs gammes disponibles dont les plus récentes (Emura 3, Perfera…).



Il est ainsi possible de relier le groupe extérieur jusqu'à 3 unités intérieures et à un ballon d’eau chaude sanitaire. Celui-ci, disponible en 90 L ou en 120 L, est idéal pour les familles de 2 à 3 personnes ou pour alimenter un petit commerce, par exemple. La solution a été élaborée pour répondre aux préférences de chacun, avec une priorité à donner sur la production d'eau chaude sanitaire ou sur les unités intérieures pour le chauffage ou rafraîchissement. En période hivernale il est tout à fait possible de produire de l'eau chaude en même temps que le chauffage dans l'habitat. Si l’utilisateur nécessite un plus grand volume d’eau chaude, alors que son groupe fonctionne en mode rafraîchissement, Daikin offre la possibilité de déclencher le mode BOOST pour que l’eau puisse être chauffée pendant la fourniture de rafraîchissement.



À l’image de la nouvelle gamme multisplit Daikin, la gamme Multi+ bénéficie d’un nouveau design épuré pour une meilleure discrétion dans les environnements extérieurs. Depuis le thermostat Daikin, il est possible de visualiser d’un seul coup d’œil le fonctionnement de l’ensemble du système et de programmer les différentes plages de fonctionnement ou la température de l’eau. Elle est aussi pilotable à distance depuis son smartphone ou sa tablette grâce à l’application Onecta de Daikin ou par la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa..



La pompe à chaleur est éligible à la garantie commerciale pièces, jusqu’à 10 ans, proposée en option par Daikin. Voir conditions sur le site Stand By Me.

