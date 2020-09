Les toitures et les façades sont les principaux outils de personnalisation d’un bâtiment. Outre le matériau, le choix de la couleur est un gage de personnalité et de caractère. Avec PRISMO, la ligne de produits d'apparence colorée de RHEINZINK, les bâtiments attirent l'attention tout en s'intégrant naturellement dans le paysage.

Les couleurs créent une atmosphère, montrent des caractères et stimulent. La semi-transparence du revêtement coloré de RHEINZINK-PRISMO se combine avec la richesse chromatique naturel du zinc RHEINZINK dont la veinure typique transparaît. Ainsi se crée une apparence unique qui respire et illustre la nature dont sont inspirées les six teintes. L'or, le marron, le bleu, le rouge, le vert et le noir sont l'expression d'une naturalité qui voit le facteur couleur comme une association avec les éléments essentiels terre, feu, eau et air. Même en combinaison avec des matériaux naturels comme le bois, RHEINZINK-PRISMO apportent à chaque projet sa touche particulière.