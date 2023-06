LEDVANCE : La nouvelle référence des lampes LED professionnelles

En seulement 7 ans, LEDVANCE s’est hissée au sommet en tant que leader des solutions LED, résultant de la division éclairage général d’OSRAM. LEDVANCE met ainsi à la disposition des professionnels son expérience centenaire, son savoir-faire et son expertise en leur fournissant des solutions complètes, qu’il s’agisse de lampes LED, de tubes LED, de luminaires LED, de rubans LED, de systèmes de gestion de l’éclairage ou d’éclairage centré sur l’humain.

LEDVANCE se positionne comme un partenaire de confiance pour répondre à l’interdiction européenne de mise sur le marché des lampes et tubes fluorescents. L’entreprise propose une vaste gamme de solutions LED de remplacement adaptées à presque toutes les applications, qu’il s’agisse de rénovations, de conversions ou d’installations de nouveaux luminaires.



La modification du nom s’accompagne d’une réorganisation du portefeuille de produits en utilisant les catégories SUPERIOR, PERFORMANCE et VALUE, qui sont déjà familières dans la gamme des luminaires LEDVANCE.

Le nouvel emballage des lampes LED professionnelles sera à la fois attrayant et informatif, offrant une esthétique plus harmonieuse. Vous reconnaîtrez également nos lampes ultra-efficaces grâce à leur emballage marron en matière recyclée. À l’avenir, vous n’aurez donc qu’une chose à retenir : lorsque l’emballage porte le nom LEDVANCE, à l’intérieur, la qualité, l’efficacité et la pérennité sont au rendez-vous.

Parallèlement à ce changement de marque, de nombreuses lampes LED professionnelles ont aussi gagné en efficacité. Par ailleurs, les lampes purement résidentielles telles que la gamme EDITION VINTAGE 1906 restera disponible sous la marque OSRAM.



LEDVANCE s’engage également à soutenir ses clients dans leur démarche de Développement Durable. En plus d’une efficacité éprouvée dans le temps, l’entreprise propose des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés et des luminaires qui favorisent la remplaçabilité des composants. LEDVANCE s’inscrit, ainsi, dans la logique de l’économie circulaire. Cette approche permet de réduire l’empreinte environnementale et de promouvoir la durabilité à long terme.

L’engagement de LEDVANCE envers le Développement Durable se traduit par exemple par l’obtention de la médaille d’argent décernée par EcoVadis, une des agences indépendantes d’évaluation du Développement Durable les plus réputées au niveau mondial. Retrouvez toutes nos démarches dans notre rapport de Développement Durable.

Pour en savoir plus exit_to_app