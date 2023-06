Equatio : la gamme de planchers chauffants / rafraîchissants ingénieuse et économique

Élaborée avec les poutrelles RS-SE, les poutrelles en béton sans étai, les entrevous Rectosten et des correcteurs de ponts thermiques, la gamme de planchers Equatio chauffants / rafraîchissants combine les avantages d’un plancher isolant à l’efficacité des modules de plancher chauffants / rafraîchissants préfabriqués en usine par Rehau.

Un niveau d’isolation modulable pour un plancher conforme à la RE2020

Les planchers de la gamme Equatio chauffant / rafraîchissant sont des solutions prêtes à poser idéales pour optimiser vos performances thermiques. Elles rendent possible la régulation de la température par zone et pièce par pièce, pour une meilleure gestion des heures d’inconfort d’été. Ainsi, l’impact sur le Bbio est limité, et ce, à coûts maîtrisés.



Depuis l’été 2022, la gamme de planchers Equatio chauffant / rafraîchissant se compose :

Du plancher Equatio chauffant / rafraîchissant VS, pour la réalisation de planchers sur vide sanitaire.

Du plancher Equatio chauffant / rafraîchissant Étage, pour la réalisation de planchers d’étage0

Du plancher Equatio chauffant-rafraîchissant Haut de Sous-Sol, pour la réalisation de planchers en haut de sous-sol. L’utilisation d’entrevous ignifugés (M1), notamment le Rectosten M1 et des rupteurs thermiques présents dans la Box Étage & Toit-Terrasse vous permet d’être conforme aux exigences de la réglementation incendie.

Du plancher Equatio Duo, qui assure la réalisation de planchers de manière traditionnelle et économique. La large gamme d’entrevous proposée par Rector vous permet d’adapter le niveau d’isolation en fonction de vos besoins. La conformité thermique est garantie grâce à l’utilisation des rupteurs thermiques présents dans notre Box Vide Sanitaire.

Un plancher chauffant/rafraîchissant facile à poser

La pose de la solution pour plancher et des modules de chauffage / rafraîchissement ne nécessite que deux jours : un jour et demi pour les maçons pour le coulage et le curage de la dalle, et une demi-journée pour les chauffagistes.



Les modules sont préfabriqués et assemblés, sur mesure, en usine. Ils se composent d’un treillis et d’un tube hydraulique résistant caractérisé par sa Barrière Anti-Oxigène (BAO) qui évite l’encrassement des tubes et la corrosion des systèmes de chauffage.



Bénéficiez, à tout instant, d’un accompagnement chantier sur-mesure assuré par Rector et Rehau, en phase de d’étude tout comme en phase de réalisation.



Enfin, les planchers de la gamme Equatio chauffant / rafraîchissant présentent un réel intérêt économique puisque leur coût est en moyenne deux fois moins élevé que celui d’un plancher chauffant traditionnel.

Des accessoires pour une pose dans les règles de l’art

N’oubliez pas de vous munir du Kit Collecteur Rehau ! Il comporte tous les éléments de pose (seuil, cornière de coffrage, etc.) indispensables à la réalisation d’un plancher chauffant / rafraîchissant.

Pour en savoir plus exit_to_app