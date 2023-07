Ledvance : Mission développement durable !

L'action durable : un facteur de succès pour les entreprises d'éclairage...

Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace existentielle pour le monde. La réduction drastique de l’utilisation des matières premières et de l’énergie doit devenir un objectif collectif.



Intrinsèquement, l’éclairage en est affecté, étant donné qu’il demeure au coeur de ces préoccupations depuis de nombreuses années. En effet, il constitue l’un des secteurs les plus touchés par l’impératif d’économie d’énergie. Par conséquent, il est également en tête de file en matière de transition énergétique et de Développement Durable.



C’est donc en toute logique que LEDVANCE accorde une grande importance à relever les défis mondiaux et met l’accent sur la réduction de la consommation de ressources naturelles, l’économie d’énergie dans les processus de production et la diminution des émissions. Chez LEDVANCE, le management environnemental comprend l’utilisation durable de l’énergie, de l’eau, des déchets et des produits chimiques ainsi que le contrôle des émissions. En outre, la conception écologique et le recyclage des produits jouent un rôle important.



Tout au long de la chaîne de production, le Développement Durable est au coeur de la stratégie de LEDVANCE. Grâce à leur approche « Quality first », la marque offre à ses clients des produits efficaces et performants dont le cycle de vie complet est basé sur des processus durables.

Un portefeuilles produits qui reflète bien la stratégie environnementale de la marque !

L’industrie de l’éclairage ne peut répondre qu’à un seul défi face au changement climatique et à la crise énergétique : faire des économies d’énergie et réduire les émissions de CO2 - Il sera notamment renforcé par l’interdiction à l’échelle de l’UE de mise sur le marché des lampes et tubes fluorescents en 2023.



La durabilité est une priorité pour LEDVANCE avec un accent mis sur :

Des produits économes en énergie comme par exemple des lampes LED ultra-efficaces de classe énergétique A.

Des luminaires LED performants ainsi qu’une nouvelle gamme de luminaires Everloop dont les sources LED sont remplaçables garantissant une durée de vie encore plus importante.

Des produits connectés contribuant à des habitats de plus en plus intelligents.

Des systèmes de gestion de l’éclairage incluant des détecteurs de présence et de luminosité permettant d’augmenter de 30% ses économies d’énergie.

Un système d’élairage centré sur l’humain simulant l’évolution de la lumière naturelle du jour de manière à contribuer positivement au rythme circadien de l’humain.

« Il y a deux leviers majeurs pour économiser l’énergie : la technologie et l’utilisation. L’industrie de l’éclairage a été l’une des premières à introduire des produits à haut rendement basés sur la technologie LED, permettant d’économiser plus de 80% de la puissance (Watt) pour un rendement similaire. Pour une utilisation optimale, il faut l’agrémenter avec un système de gestion de l’éclairage basé sur des capteurs, qui adapte en temps voulu la lumière aux besoins de l’application et exploite la lumière du jour » Jean-Marc Vogel, Managing Director Western Europe LEDVANCE GmbH et Président LEDVANCE SASU