JELD-WEN participe au projet de salles de classe modulaires avec sa solution porte acoustique EI 30

Ce concept marque la volonté de Bouygues Bâtiment France de nouer des partenariats durables entre les acteurs de la filière bois et du bâtiment dont le fabricant JELD-WEN pour imaginer des solutions constructives innovantes, pérennes et durables.



« Le développement de cette solution était l’opportunité de valoriser les entreprises avec lesquelles Bouygues Bâtiment France travaille depuis longtemps comme JELD-WEN qui nous accompagne depuis déjà 10 ans. Pour la conception de cette solution construction bois adaptée aux projets scolaires nous avions un cahier des charges précis auquel JELD-WEN a su apporter des réponses en termes de dimensions et de finitions, tout répondant aux exigences feu et acoustique. De plus, la politique RSE volontaire de JELD-WEN, et notamment le fait que JELD-WEN produise en France, a été un argument complémentaire fort dans notre choix de partenaire. » précise Pierre-Alexandre Hérard, Responsable Achats et Partenariats Construction Bois/WeWood.

JELD-WEN, spécialiste en solutions de portes intérieures et solutions techniques, a équipé les salles de classes avec des portes acoustiques EI30, finition stratifié Blanc Polaire. Autour de la performance feu certifiée 30 minutes, la gamme complète JELD-WEN répondait aux enjeux et attentes du cahier des charges de Bouygues Bâtiment France et de l’entreprise TH. Toujours dans une logique de développement durable, tous les blocs-portes JELD-WEN sont certifiés PEFC et ont une teneur en COV de niveau A+.



Sécurité, acoustique (confort acoustique de 29 à 42 dB), conformité et esthétisme sont les maîtres mots de cette solution particulièrement adaptée aux établissements d’enseignement.

Les solutions blocs-portes acoustiques JELD-WEN

Crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées et universités…



Les besoins en matière d’ouvertures et de fermetures des établissements d’enseignement varient selon les cycles d’apprentissage. Pour répondre aux besoins de chaque environnement éducatif, JELD-WEN a développé des blocs-portes qui allient sécurité, performances techniques, esthétiques, accessibilité, facilité d’entretien et de maintenance.



4 exigences de taille pour les établissements d’enseignement :

La sécurité

La protection

Le confort

L'hygiène

Les blocs-portes EI30 acoustique de 29 à 42 dB garantissent le confort et la concentration tout en privilégiant la sécurité des élèves comme des enseignants.



La conception brevetée des blocs-portes Feu EI30 garantit tout simplement d’atteindre la performance Feu attendue tout en garantissant une bonne tenue dans le temps. Et qui dit discrétion, dit aussi esthétisme : l’absence de joint sur les montants du vantail simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte !



De plus, aucune poussière ni bactérie ne peuvent se déposer dans le profil des joints intumescents qui sont encastrés dans les vantaux.

Le développement durable : un engagement primordial pour JELD-WEN

JELD-WEN est la référence du secteur en tant qu’entreprise ayant des activités et des produits respectueux de l’environnement. Le Groupe s’est engagé à conduire ses opérations dans le respect de l’environnement et à être toujours plus performants dans ce domaine. Cette politique concerne tous les secteurs de l’entreprise et est le principe qui régit sa politique d’économie d’énergies, et de préservation de la qualité de l’air et de l’eau. Son engagement dans le développement durable se traduit par le développement de produits toujours plus respectueux de l’environnement. À cet effet, JELD-WEN adopte une politique de recyclage des matériaux et d’utilisation d’énergies renouvelables, et de recherche de matériaux issus du développement durable.

Crédit photos : © Nicolas Grosmond

Pour en savoir plus exit_to_app