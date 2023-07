Redécouvrez de nouveaux espaces grâce aux châssis à galandage New Space de Dierre France

Les châssis à galandage Dierre France en acier galvanisé sont très solides et surtout très faciles à installer grâce à leur montage « en 3 clics ». Une fois monté au sol, il suffit de le relever et de l’insérer à l’intérieur d’une cloison en maçonnerie ou en placoplâtre afin qu’il puisse recevoir une porte intérieure en bois de la gamme ISY, qui coulissera alors silencieusement hors et dans le mur.



Disponibles en 1 vantail et 2 vantaux, les châssis sont proposés en version standard « New Space » ou en version affleurante avec le modèle « Raso Muro », camouflant ainsi parfaitement la porte dans le mur. Ils peuvent être installés aussi bien dans de nouvelles constructions que dans celles déjà existantes. À noter également que la tôle qui constitue les châssis est adaptée aux espaces humides, ils sont donc parfaitement adaptés pour être installés dans des salles de bain, toilettes ou en extérieur.

Les châssis New Space ne possèdent pas de PV, de sens d’ouverture ni même de normes : c’est la porte installée sur le châssis qui fait les performances techniques.



Dierre, en tant qu’expert et fabricant, offre à ses clients une solution complète et propose, en ce sens, des portes intérieures en bois pouvant équiper leurs châssis à galandage : la gamme ISY. Disponibles dans de nombreuses nuances et couleurs, elles peuvent également revêtir des looks classiques ou modernes, lisses ou avec des décors et des reliefs.