DokaXlight garantit une utilisation à la fois simple et économique pour les constructions en béton de tout type et de toute taille. Il s’adapte facilement à chaque ouvrage, que ce soit en construction neuve ou en rénovation, grâce à différents formats standards proposés.

Avec son poids de 22,6 kg par élément principal (0,75 x 1,50 m) et ses poignées intégrées, il permet de coffrer plus rapidement, sans grue et avec une seule personne, important avec les mesures de distanciation actuelles. Supportant une pression de bétonnage allant jusqu’à 50 kN/m² pour les voiles et jusqu’à 75 kN/m² pour les coffrages-poteaux, DokaXlight est un système de coffrage manuportable qui assure une vitesse de bétonnage élevée.

Coffrage DokaXlight

« Libérez-vous d’un poids », tel est le « Light’Motiv » de DokaXlight !

En plus de sa légèreté, le coffrage-cadre permet un nombre important de réemplois avec le panneau Xlife doté une grande longévité. Il est aussi durable grâce à son cadre en aluminium, assurant une protection tout autour du panneau de coffrage, et son nettoyage est facilité puisqu’il est recouvert d'un traitement pulvérulent.



Notez aussi que le développement durable a également été pris en compte dans la conception du produit : les matériaux usagés sont recyclés dans la fabrication de nouveaux produits, ou sont utilisés pour produire de l’énergie thermique.

Grand nombre de réemplois grâce au panneau Xlife et à la bague de protection pour ancrage.

Ainsi, pour célébrer l’arrivée de ce nouveau coffrage ultra performant sur les chantiers, DOKA fait une offre de lancement avec un Kit de 50 m² pour des hauteurs de coffrage d’1m50, valable jusqu'au 30 Septembre 2020. L’offre est également disponible sans berceaux de stockage et bac de rangement. Les tarifs et conditions sont à voir directement en Agences DOKA France.



Pour rappel, DokaXlight existe en plusieurs tailles standards :

1,50 m de haut, sur 30 cm, 45 cm, 60 cm et 75 cm de largeur, disponible à la vente et à la location

3 m de haut, sur 30 cm, 45 cm, 60 cm et 75 cm de largeur, disponible uniquement à la vente

Utilisation simple avec les poignées intégrées.

