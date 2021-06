Berceau de Leica Geosystems, l’usine Wild de Heerbrugg en Suisse fête cette année son centenaire. Cet anniversaire marque 100 ans d’innovation et d’investissements soutenus en R&D pour accompagner au quotidien les professionnels de la mesure dans la mutation de leur métier grâce à des solutions complètes incluant matériels, logiciels et services pour accroître la productivité et améliorer les flux de travail.

100 ans d’innovation au service du monde de la mesure

Si les origines de Leica Geosystems remontent à près de deux siècles avec la création de Kern & Co. en 1819, c’est un peu plus de 100 ans plus tard, dans une petite usine de textile désaffectée de Heerbrugg, que Heinrich Wild créait le T2, le premier théodolite opto-mécanique transportable, posant ainsi les bases de la topographie moderne. Capturer le monde réel avec précision et faire l’expérience du monde numérique est resté l’objectif de l’entreprise au fil du temps. Forte de sa passion pour la topographie, elle s’est imposée en tant que référence de fiabilité et de qualité, dans des secteurs aussi variés que l’aérospatiale, la défense, la protection, la sécurité, la construction, l’énergie… en concevant et fabricant des solutions novatrices de haute qualité pour capturer, analyser et présenter les données géospatiales intelligentes. Cette capacité d’innovation alliée à une technologie premium, la précision des solutions matérielles et logicielles, la fiabilité des mesures et la qualité de service, ont permis à Leica Geosystems de devenir leader mondial de la mesure spatiale.



De l’évolution des théodolites aux stations totales, en passant par la miniaturisation des scanners laser 3D pour une utilisation pratique au quotidien, les technologies développées par Leica Geosystems visent à accroître la productivité et à améliorer les flux de travail. Plus qu’un fournisseur de matériels, Leica Geosystems fournit des solutions complètes qui incluent matériels, logiciels et services associés, afin de simplifier le travail quotidien de ses clients. Les 100 ans d’innovation de l’entreprise illustrent cette forte volonté partenariale, avec des solutions qui sont le fruit d’une écoute attentive des besoins des professionnels sur le terrain.

Repères

Avec près de 4 000 personnes impliquées aujourd’hui en R&D et environ 3700 brevets à son actif, Leica Geosystems contribue depuis ses origines à l’avancée du monde de la mesure. Du premier théodolite T2 au dernier BLK2GO, focus sur quelques étapes clés qui ont révolutionné le quotidien des professionnels :

Dans les années 20 Naissance du théodolite T2, instrument de mesure d’angles Dans les années 60 Apparition des mesures de distance par infrarouges Dans les années 90 Arrivée du Leica Disto, le premier télémètre laser à main Dans les années 2000 Apparition des premiers scanners laser 3D, démocratisation des GPS et développement des réseaux GNSS Dans les années 2010 Apparition de la cartographie mobile

En 2020, malgré la crise sanitaire, Leica poursuit sa stratégie d’innovations et lance le BLK2GO, un scanner laser dynamique portable avec imagerie, une avancée majeure pour la capture de la réalité.



Leica lance aussi le GS18 I, premier GNSS combinant l’imagerie et la compensation d’inclinaison par IMU et propose une nouvelle gamme de stations totales robotisées intégrant de nouvelles fonctionnalités.

Focus sur les dernières innovations Leica Geosystems

Leica Geosystems se distingue par sa capacité à fusionner les technologies pour proposer des solutions polyvalentes en phase avec les contraintes quotidiennes. Parmi ses dernières innovations, le Leica GS18 I illustre cette démarche. Doté comme le GS18 T du système de compensation d’inclinaison, ce mobile GNSS unique sur le marché est doté d’une technologie de positionnement par l’image. La caméra intégrée simplifie les interventions et génère un précieux gain de temps en apportant une solution performante pour mesurer les points difficiles d’accès (vue obstruée, route très fréquentée, façade d’un bâtiment, tranchée ouverte…).



Les technologies de numérisation 3D se sont quant à elles fortement démocratisées ces dernières années, plébiscitées pour le gain de temps et l’exhaustivité qu’elles permettent dans n’importe quel environnement.



Des scanners laser 3D de très longue portée, comme la Leica ScanStation P50, aux scanners compacts et agiles comme le Leica RTC360, le plus rapide du marché ou le Leica BLK360, le scanner avec imagerie le plus petit et le plus léger, les professionnels bénéficient d’une large palette de solutions simples, rapides et précises, quelles que soient les conditions sur site.



Le dernier né, le BLK2GO, est un scanner dynamique portable avec imagerie qui capture en temps réel images et nuages de points, une solution optimale pour simplifier les relevés complexes en intérieur et en extérieur.

Photo à la une : À gauche, le théodolite Wild T2, créé en 1923, ancêtre de la dernière génération de la station totale robotisée Leica TS16 (à droite), disponible depuis 2020.

