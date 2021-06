Vous cherchez un matériau bas carbone, avec une haute performance thermique offrant un confort et une qualité de vie ? Nous avons la solution !

Les blocs béton Alkern sont prêts pour la RE2020, découvrez pourquoi.

Parce que nos blocs béton sont NATURELLEMENT BAS CARBONE DEPUIS 50 ANS

La composition de nos blocs, 100% minérale, et le process de fabrication, sans cuisson, nous permet de proposer des blocs avec un impact carbone limité, fabriqués dans un de nos 51 sites en France, près de vos chantiers.



Un exemple ? l’ELIBLOC a une empreinte carbone de 9,93 kg éq. Co2/m², validé par une FDES disponible sur le site Inies.fr.



De plus nos blocs sont 100% recyclables en fin de vie. Vos blocs d’aujourd’hui seront aussi les matériaux de demain !

Parce que nos blocs béton ont une HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

Notre gamme de blocs dispose d’un R à partir de 0,3 et jusqu’à 2,14 m².K/W. Votre bâtiment est ainsi parfaitement isolé, été comme hiver, ce qui vous permet de réaliser des économies de chauffage, ainsi la résistance thermique est garantie par la marque NFth.



Enfin, nous proposons des solutions complémentaires pour le traitement des ponts thermiques grâce à nos produits Isolplanels et notre gamme de coffres de volet roulant.

Parce que nos blocs béton offrent un CONFORT ET UNE QUALITE DE VIE POUR UN PATRIMOINE DURABLE

Les blocs béton Alkern sont constitués de matériaux 100% naturels, minéraux et inertes. Ils sont donc exempt de Composés Organiques Volatils (COV). Les produits Alkern répondent à la norme A+ (classe des plus faibles émetteurs).De plus, le béton est imputrescible, et sa composition fongistatique, empêche le développement des champignons, votre qualité d’air intérieur est donc préservée !

L’inertie du béton permet de préserver votre confort intérieur. En effet, le béton a la capacité de « retenir » la fraicheur des nuits en été et ainsi de rafraichir la maison dans la journée, à l’inverse, le béton permet de bien isoler les maisons en hiver et de retenir la chaleur à l’intérieur. Enfin les propriétés du béton permettent de booter le confort acoustique de votre habitat.

Pour en savoir plus exit_to_app