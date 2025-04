Alkern : guide des performances feu des maçonneries

Avec plus de 25 000 incendies par an, la sécurité incendie est cruciale : limiter le feu, les fumées et garantir la stabilité des structures sauve des vies.

Un guide indispensable pour la sécurité incendie des bâtiments Leader français dans la préfabrication d’éléments en béton pour une construction durable, Alkern enrichit son offre avec la publication du Guide des performances au feu des maçonneries. Cet ouvrage technique de 32 pages accompagne les professionnels du bâtiment dans le choix de solutions conformes aux réglementations en vigueur, tout en intégrant les innovations Alkern comme R+MuR, Kosmo R1 et Natur R1. Le guide fournit une aide complète aux prescripteurs (architectes, bureaux d’études, promoteurs, constructeurs…) avec des informations essentielles pour optimiser la sécurité et le coût des bâtiments. Un contenu détaillé pour une parfaite conformité réglementaire Le Guide des performances au feu d’Alkern s’adresse aux projets de : Bâtiments d’habitation (1ère à 4e famille)

(1ère à 4e famille) Bâtiments à usage professionnel

Établissements Recevant du Public (ERP) Son contenu aborde : Les textes réglementaires et normes incendie

Les notions de réaction et résistance au feu

Le dimensionnement des murs porteurs

La résistance à la propagation du feu par les façades

Les solutions Alkern pour murs enduits, murs nus, séparatifs coupe-feu et compartiments feu Grâce à des tableaux de synthèse clairs et précis (REI/EI), les professionnels peuvent identifier rapidement les doublages éventuels, charges admissibles et hauteurs maximales adaptées à leurs projets. Un guide disponible en téléchargement Avec cette publication, Alkern réaffirme la performance du béton préfabriqué face aux autres matériaux de construction en matière de sécurité incendie. Le Guide des performances au feu des maçonneries est disponible sur demande et en téléchargement ci-dessous. Pour en savoir plus exit_to_app