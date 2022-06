CLÉO 1889 : La collection iconique Jacob Delafon aussi classique qu’originale

Meuble et plan-vasque Elégence Haussmannienne

Conçu de la façon traditionnelle avec les moulures, les pieds à cannelures en bois massif et les poignées qui prennent la forme de boutons sérigraphiés. Le plan-vasque autoportant, est agrémenté d’un dosseret arrière et offre une large plage de pose pour un confort optimal.