Les enduits Toupret : la réponse adaptée à vos chantiers de rénovation

L’enduit MUR-EX® - REBOUCHAGE ET RÉPARATION

TOUPRET MUR EX est un enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application manuelle. Toupret MUR EX permet la réparation sans coffrage. C’est un enduit très riche en résine avec une adhérence sur tous supports et une dureté extrême.