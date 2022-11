Une enveloppe arrondie en ALUCOBOND® pour habiller un immeuble de bureaux à Toulouse

L’immeuble de bureaux SODIFY EFIMMO 1 s’inscrit dans la création du parc d’innovation de Labège Enova, futur pôle mixte du Sud-Est Toulousain.

Le projet, inscrit dans la rénovation d’un ensemble de construction des années 80 pour créer le parc d’innovation Enova Labège-Toulouse, propose une mixité d’usages résidentiels, tertiaires et de loisirs. Plutôt qu’une rénovation du bâtiment existant, CTV architecture a opté pour la construction d’un bâtiment neuf, esthétique, fonctionnel et performant énergétiquement (certification BREEAM Very Good).



Le bâtiment propose entre le R+1 et R+3 de grands plateaux de bureaux accessibles de part et d’autre de l’édifice, le RDC restant disponible pour le stationnement. Le R+4 offre un accès à une terrasse pour l’organisation d’événementiels. La forme rectangulaire optimise l’offre de surface et les possibilités de redécoupage.

Une enveloppe arrondie et cintrée en ALUCOBOND® Plus

Pour casser la forme de la structure principale, et de ses nombreuses ouvertures, et adoucir un grand volume rectangulaire, le choix s’est porté vers une enveloppe aux bords latéraux arrondis. L’esthétique s’inspire du secteur aéronautique avec une touche vintage des années 70 pour offrir une singularité visuelle. Les façades nord-ouest et sud-est se distinguent par leur couleur, et leur parfaite symétrie rappelle les deux possibilités d’accès aux plateaux du bâtiment.



Pour réaliser cette enveloppe, le matériau ALUCOBOND® s’est imposé rapidement à l’architecte à plusieurs titres : ses capacités de cintrage et sa facilité d’usinage et de façonnage, sa capacité d’isolation pour répondre à l’efficacité énergétique attendue, sa grande résistance aux intempéries et à la corrosion. Et en termes d’esthétique, l’ALUCOBOND®, choisi dans la gamme 101 Blanc, a permis d’obtenir un habillage d’une blancheur immaculée et d’une haute brillance.

Une mise en œuvre facilitée par la solution de modélisation HICAD-ALUCOBOND®

ACODI, le fabricant des panneaux a utilisé, pour calepiner plus facilement et plus rapidement l’enveloppe, la nouvelle solution HICAD-ALUCOBOND® de modélisation 3D. Les 2 974 m² de panneaux ALUCOBOND® Plus ont été posés en cassettes puis clipsés sur la structure métallique.



Pour fixer les cassettes, une structure tubulaire reprise sur le béton fait le tour du bâtiment. Cette structure, préparée par les équipes charpente de CANCÉ, devait être réglée au millimètre pour garantir le bon alignement des joints et le bon clipsage des cassettes. Cette ossature métallique sert également de support pour l’ensemble des menuiseries.

Fiche technique :



Maître d’ouvrage : EFIMMO 1 - SODIFY

Promoteur : APRC

Architecte mandataire : CTV - Calvo Tran Van Architecture

BE : OTCE

Bureau de contrôle : SOCOTEC

Lieu : 46 rue Marco Polo 31670 Labège

Surface totale : 4 750 m2

Surface des panneaux ALUCOBOND® : 2 974 m2

Fabricant : ACODI / Poseur : CANCÉ Constructeur métallique

Crédits Photos : © Claude Maurech

