Les étiquettes sanitaires, qu’est-ce que c’est ?

C'est une étiquette « émission dans l’air intérieur » qui ressemble à ce que l'on peut voir dans le secteur alimentaire : le nutriscore. Elle permet de vous informer sur les émissions polluantes (COV - Composés Organiques Volatils) des produits que vous achetez et de l'impact sur la qualité de l'air intérieur. Pour Placo® le confort intérieur passe par le choix de produits de construction et de décorations sains pour votre santé et pour l'environnement. Notre objectif est de vous offrir à vous professionnels ou particuliers une meilleure transparence sur nos produits. Pourquoi cette étiquette doit-elle être un critère de choix important ? Sur quoi vous informe-t-elle précisément ? Par qui et comment est-elle réalisée ?