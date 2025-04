Placo® : nouveaux plafonds et murs en laine de bois Silvatone®

Trois nouveaux designs en laine de bois pour une esthétique sur-mesure

Silvatone ® Crossline : des lignes déstructurées pour un design moderne et graphique .

: des lignes déstructurées pour un . Silvatone ® Curveline : des courbes rainurées fluides et harmonieuses.

: des courbes rainurées fluides et harmonieuses. Silvatone® Decoline : quatre intervalles de lignes personnalisables pour dynamiser et structurer l’espace.

Silvatone® Curveline Silvatone® Decoline Silvatone® Crossline

Une solution naturelle et tendance pour sublimer les espaces

Adaptés à une pose murale ou en plafond, ces panneaux décoratifs en laine de bois d’épicéa séduisent par leur aspect texturé naturel et leur finition élégante. Idéals pour les halls d’accueil, restaurants, lobbies d’hôtels, bureaux, salles de réunion et espaces de coworking, ils insufflent une identité forte aux bâtiments.

Disponibles en cinq teintes intemporelles (bois naturel, blanc, gris clair, gris foncé et noir), ils permettent une harmonisation parfaite avec tous les styles d’intérieur. De plus, ils sont certifiés A+ pour la qualité de l’air intérieur, garantissant un environnement plus sain.

Une correction acoustique optimale pour un meilleur confort

Le bruit impacte le bien-être et la concentration. Grâce à une absorption acoustique exceptionnelle (αw entre 0,65 et 0,95), les panneaux Silvatone® réduisent la réverbération sonore, favorisant une meilleure intelligibilité des conversations et une ambiance apaisante.

Installation rapide et sans ossature apparente

Avec une fixation mécanique par vis (bord B), ces panneaux garantissent une pose facile et un rendu esthétique impeccable, sans ossature visible.

Besoin d’une solution acoustique et design ? Découvrez Silvatone® et donnez du cachet à vos espaces !

Crédits Photos : © Helene Høyer Mikkelsen / Oliver Edelbruch

Pour en savoir plus exit_to_app