C’est une prestation unique dans l’univers de l’isolation, qui garantit le meilleur choix et une mise en œuvre dans les règles de l’art de la solution Myral. Le service technique Myral intervient en conception, en pose ou en SAV pour assurer une qualité de rendu et de performance des projets à la hauteur des exigences des maîtres d’ouvrage. Rencontre avec Sébastien Licois.

Quel est le rôle du service technique Myral ?

Sébastien Licois : Nous avons un véritable rôle d’accompagnement des entreprises de pose. Tout au long de l’année, il s’agit d’intervenir avant, pendant et après les chantiers Myral pour assurer une mise en œuvre dans les règles de l’art et ainsi garantir une qualité optimale en termes de performances thermiques et esthétiques. C’est pour cette raison que dès l’amont du projet, nous évaluons avec notre bureau d’études la faisabilité technique et le rendu de l’esquisse.

La notion de conseil est-elle importante en amont du projet ?

Sébastien Licois : Oui, elle est majeure. À ce stade, le rôle de Myral est d’apporter le maximum d’informations pour assurer la bonne réalisation du projet dans le respect de l’avis technique. Cette exigence nous pousse à proposer parfois au maître d’ouvrage ou à l’architecte des compromis sur certaines configurations que l’on jugera trop complexes. C’est à ce moment-là que nous définissons le détail des réalisations à effectuer. Pour cela, je peux intervenir sur une assistance métrée, principalement lorsqu’il s’agit de petits chantiers. Afin de guider le client, je me déplace avec lui et le chargé d’affaires pour déterminer les profils adaptés et ainsi faciliter la commande. Je peux même effectuer un calepinage en début de chantier. Mais nous proposons aussi du prototypage. Par exemple, si un architecte a des interrogations sur notre solution, le principe de mise en œuvre ou l’aspect global, nous lui proposons des prototypes en situation réelle, sur le bâtiment à rénover ou à construire. Cela permet, avec le visuel, de pouvoir valider la meilleure configuration.

« Aux côtés de toutes les entreprises qui s’apprêtent à poser nos parements, partout en France »

Autre rôle pour le service technique Myral, le démarrage des chantiers…

Sébastien Licois : Tout à fait, c’est une action que nous menons auprès de toutes les entreprises qui s’apprêtent à poser nos parements, et ce, dans toutes les régions et toutes les communes de France. Cette assistance dure une demi-journée, voire une journée. Grâce à mon expérience, je délivre les consignes nécessaires à la bonne mise en œuvre du produit. J’indique les éléments sur lesquels il faut porter une attention particulière. Cela permet de répondre aux questionnements pour obtenir une mise en œuvre la plus fluide possible et des performances techniques et esthétiques optimales.



Intervenez-vous à l’issue des chantiers ?

Sébastien Licois : Oui, nous assurons le service après-vente. S’il y a la moindre difficulté ou demande du maître d’ouvrage ou de l’architecte, je reviens sur le chantier pour aider l’entreprise à régler le problème. Par exemple, si un panneau a été abimé au milieu d’une façade, au lieu de démonter des dizaines de mètres carrés, j’apporte une solution de remplacement et je leur montre comment procéder à l’opération en optimisant le temps et le coût. Si le problème venait à se reproduire sur un autre chantier, ils sauraient réagir et réaliser seuls l’opération.

« Ce service d’accompagnement illustre bien la philosophie du groupe Myral »

Quel est le but pour Myral d’apporter un tel accompagnement ?

Sébastien Licois : Il s’agit d’apporter un service global avec une vraie valeur ajoutée. D’ailleurs, très peu de concurrents le propose. Récemment, sur un chantier dans le Nord, une entreprise m’a dit que c’était la première fois qu’elle bénéficiait d’une telle assistance. Le responsable était enchanté. Il considère cela comme un véritable plus au plan économique. Car Myral étant référencé Datadock, ces formations peuvent être prises en charge et puis nous délivrons une attestation aux sociétés dont les poseurs sont formés. Cela veut dire que si un architecte choisi notre solution, l’entreprise aura d’autant plus de chances de décrocher le marché. Et les poseurs eux-mêmes deviennent prescripteurs car après une première mise en œuvre ils se disent convaincus du système ! Cela participe à la notoriété de notre groupe Myral et illustre bien notre philosophie !

