Les Joints MAPEI, 58 coloris aux performances uniques, à découvrir dans notre nouvelle application

L’offre des joints carrelage MAPEI évolue avec une nouvelle gamme de 58 couleurs aux performances uniques pour sublimer vos espaces carrelés et s'adapter à tous vos environnements. Découvrez l’application « Les JOINTS MAPEI » qui vous accompagne dans le choix du coloris et du joint qui correspond le mieux à votre projet.

L’application « Les JOINTS MAPEI » disponible sur iOS et Android vous accompagne dans le choix du coloris et du joint qui correspond le mieux à votre projet.

Il suffit de prendre en photo votre carrelage et de choisir le coloris le plus adapté. L’application vous guide ensuite dans le choix du produit et vous donne accès à la documentation technique. Vous pouvez également calculer la quantité de produit nécessaire, selon le revêtement, l’épaisseur du joint et la surface à réaliser. Une appli utile et très simple d’utilisation !

L’application « Les Joints MAPEI » est à télécharger gratuitement sur l’Apple Store et Google Play.

NEW : Kerapoxy Easy Design, les performances d’un joint époxy avec la maniabilité d’un joint ciment !

KERAPOXY EASY DESIGN est un nouveau mortier époxy bicomposant pour le collage et le jointoiement de carrelage et pierre naturelle de tous types, disponible en 41 coloris.

Il permet une grande facilité de mise en œuvre en sol et mur ainsi qu’un nettoyage aisé après la réalisation des joints inter-carreaux.

Thixotrope (option T / norme européenne 13888), KERAPOXY EASY DESIGN dispose d’un temps ouvert allongé pour plus de confort sur chantier.

Une fois réalisé, le joint KERAPOXY EASY DESIGN est d’aspect lisse, fin et antibactérien.

Joints époxy, joints ciment, mastics silicone… MAPEI vous apporte la solution esthétique et durable adaptée à vos chantiers !

